Израильский премьер-министр выступил против суда над солдатом, убившим журналистку

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил против предложений о судебном преследовании солдата, который, вероятно, застрелил журналистку Al Jazeera Ширин Абу Акля, когда она освещала операцию израильской армии на оккупированном Западном берегу в мае.

Напомним, что Абу Акля была одета в бронежилет с пометкой «Пресса» и шлем, когда ее ранили в голову в лагере беженцев Дженин. Ее убийство вызвало всеобщее возмущение и призывы к независимому расследованию.

В понедельник израильская армия впервые признала, что один из ее солдат, вероятно, застрелил журналистку, приняв ее за боевика. Первоначально израильтяне обвиняли в ее убийстве палестинских боевиков.

«Существует высокая вероятность того, что г-жа Абу Акля была случайно ранена [израильскими] выстрелами по подозреваемым, идентифицированным как вооруженные палестинские боевики», — говорится в заключительном отчете армии о ее смерти 11 мая.

Признание пришло после нескольких месяцев, в течение которых армия настаивала на невозможности определить источник смертоносного выстрела, убившего знаменитого журналиста «Аль-Джазиры».

«Я не позволю, чтобы солдат, который защищался от огня террористов, был привлечен к ответственности только для того, чтобы получить аплодисменты из-за рубежа», — заявил Лапид на военной церемонии.

«Никто не будет диктовать нам наши правила взаимодействия», — сказал он. «Наши солдаты пользуются полной поддержкой правительства Израиля и народа Израиля».

Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил на брифинге во вторник: «Мы собираемся продолжать оказывать давление на наших израильских партнеров, чтобы они внимательно пересмотрели свою политику и практику в отношении правил ведения боевых действий и рассмотрели дополнительные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению».

Расследование Организации Объединенных Наций в июне пришло к выводу, что не было «никаких доказательств активности вооруженных палестинцев поблизости», когда Абу Акля была застрелена.

Израильский военный юрист заявил в понедельник, что обстоятельства инцидента «не вызывают подозрений в совершении преступления, которое оправдывало бы открытие уголовного расследования».