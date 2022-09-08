Иран и Албания разрывают отношения

Иранские дипломаты в Албании жгли документы ранним утром в четверг за несколько часов до выезда из страны после того, как Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, обвинив Тегеран в кибератаке в июле.

Об этом сообщает Reuters.

В редком видеообращении в среду премьер-министр Албании Эди Рама сказал, что приказал иранским дипломатам и сотрудникам закрыть посольство и покинуть страну в течение 24 часов.

Рама сказал, что июльская кибератака "угрожала парализовать государственные службы, стереть цифровые системы и сломать государственные записи, украсть правительственную электронную связь интранета и вызвать хаос и опасность в стране".

По словам наблюдателей, они видели как мужчина внутри посольства бросал бумаги в ржавую бочку, а пламя из нее освещало стены трехэтажного дипломатического представительства.

Вашингтон, ближайший союзник Албании, также обвинил Иран в нападении и пообещал "принять меры, чтобы привлечь его к ответственности за действия, угрожающие безопасности союзника США".

Тегеран решительно осудил решение Тираны разорвать дипломатические отношения, назвав причины Албании "безосновательными претензиями".

Несколько дней спустя после кибератаки СМИ в Тиране сообщили, что хакеры опубликовали личные данные членов оппозиции, которые хранились на государственных компьютерах Албании, такие как персональные, социальные номера и номера безопасности, имена и фотографии.

Отношения между Албанией и Ираном были напряженными с 2014 года, когда Албания приняла около 3000 членов оппозиционной леворадикальной группы "Народная организация моджахедов Ирана", также известной под названием на фарси "Муджахедин-э-Хальк", которые поселились в лагере близ Дурреса. Эта организация начала борьбу еще против шахского режима в 1960-х, затем потеряла десятки тысяч человек в кровавой войне с хомейнистским режимом. До вторжения США в Ирак их база располагалась около Багдада, под покровительством естественного противника Ирана, режима Саддама Хусейна.

В 2012 году США сняли с Муджахедин-э-Хальк статус террористической организации, а в 2013 году по просьбе Вашингтона и ООН Албания дала убежище иранским оппозиционерам. Сейчас они живут в большом комплексе на северо-западе страны, по сути иранском оппозиционном анклаве.

Однако отношения Ирана с Албанией с тех пор стали неизменно ухудшаться. Албанские спецслужбы в 2018 году предотвратили теракт боевиков группировки "Аль-Кудс" (ею командовал печально известный Касем Сулеймани), который они планировали устроить в Тиране на мероприятии тариката Бекташия, и где должны были присутствовать иранские оппозиционеры. В том же году Тирана выслала нескольких иранских дипломатов. Теперь же отношения прерваны окончательно.