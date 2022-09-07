Ичкерия: не упустить следующий шанс!

Сейчас, когда украинские войска доблестно теснят и рвут оккупантов, будет правильно вспомнить о вчерашней дате - годовщины провозглашения независимости Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ).

Как эти события связаны сегодня - понятно. Именно военная победа Украины запускает разрушение Империи Кремля (термин чеченского историка Абдурахмана Авторханова), делая тем самым возможным восстановление независимости и государственности Ичкерии.

Однако воздержимся от ритуальных поздравлений. Отложим их на то время, когда поздравлять чеченцев можно будет со свершившимся фактом - наличием у них своего государства, независимости и безопасности которого ничего не угрожает. Пока же последуем пророческому хадису о том, что "религия это совет", чтобы выполнить свой исламский долг перед братьями и поделиться с ними общими соображениями о текущей ситуации и перспективах.

Осознавая приближение судьбоносных перемен, многие патриоты Ичкерии сейчас активизируются. Открываются представительства в других странах, готовится национальный съезд, создаются батальоны будущих Вооруженных сил ЧРИ, все настойчивее ставится вопрос о ее международном признании.

Все это можно только приветствовать и пожелать в этом успеха. Ведь действительно, в случае падения империи Кремля, шансы именно чеченцев на восстановление своей государственности на ее руинах наивысшие. И в силу того, что еще живы люди, помнящие эту государственность и верные ей, и в силу того, что имеющую внешнюю границу национально и религиозно однородную Чечню в России держит только грубая сила. Поэтому даже те российские оппозиционные политики, которые выступают против распада России, за редкими исключениями морально смирились с будущим отделением Чечни.

Однако помимо противостояния сторонников независимости с Рамзаном Кадыровым, к сожалению, видим у наших братьев-чеченцев удручающие процессы противостояния даже среди патриотов ЧРИ. И тут хочется сказать, что мы ни в коем случае не хотим вмешиваться во внутричеченские процессы, но не можем не предостеречь от опасностей, которые мы видим.

Братья, ваши шансы на восстановление государственности и независимости Ичкерии на следующем повороте истории велики. Но при одном условии - внутренней консолидации чеченской нации, хотя бы лагеря сторонников ее государственной независимости, патриотов Ичкерии. Однако если вместо этого в самый ответственный момент они разделятся на противоборствующие группировки и вместо того, чтобы пойти единым фронтом, пойдут фронтами друг на друга, стол долгожданный шанс может быть упущен, а Чечня оказаться разорванной в гражданской войне.

Конечно, кто-то скажет, мол, это сейчас мы спорим, а когда надо объединимся и выступим вместе. Ин ша Аллах, ин ша Аллах. Но с высокой вероятностью улаживать разногласия потом может быть поздно. Поэтому призываем все стороны внутричеченских споров и разногласий ради Аллаха начать путь к примирению и политической консолидации уже сейчас. Чтобы следующие 6 сентября вас можно было поздравлять с тем, что у вас есть, а не с тем, что когда-то было.