Повышение температуры может скоро опустошить Ближний Восток

Изменение климата может иметь разрушительные последствия для жизни миллионов людей в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, где температура растет почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, предупредила международная группа ученых.

В отчете, подготовленном Кипрским институтом, говорится , что к концу века в регионе может наблюдаться общее потепление до 5 градусов по Цельсию и более по обычному сценарию.

Этот скачок температуры почти вдвое выше, чем ожидалось в других районах планеты, и быстрее, чем в любой другой обитаемой части мира.

Доклад, подготовленный под эгидой Института химии им. Макса Планка и Центра исследований климата и атмосферы Кипрского института, будет представлен на Конференции ООН по изменению климата (COP27), которая пройдет в Египте в ноябре.

По словам одного эксперта, сочетание уменьшения количества осадков и потепления погоды будет способствовать сильным засухам, ставя под угрозу водную и продовольственную безопасность, поскольку многие страны не готовы к повышению уровня моря.

«Это (сценарий) повлечет за собой серьезные проблемы для прибрежной инфраструктуры и сельского хозяйства и может привести к засолению прибрежных водоносных горизонтов, включая густонаселенную и возделываемую дельту Нила», — сказал доктор Джордж Зиттис из Института Кипра, автор доклада.

Выполнение основных целей Парижского соглашения, глобального соглашения стран по сокращению выбросов, могло бы стабилизировать годовое повышение температуры примерно до 2 градусов по Цельсию.

Ученые рекомендуют быстрые действия по декарбонизации с особым акцентом на энергетическом и транспортном секторах.

«Поскольку многие региональные последствия изменения климата носят трансграничный характер, необходимо более тесное сотрудничество между странами, чтобы справиться с ожидаемыми неблагоприятными последствиями», — сказал Джос Лелиевельд, директор Института химии им. Макса Планка.