Путин вернулся к шантажу голодом, Украина посылает зерно в Сомали

Президент Украины говорит, что тонны зерна поступят в ближайшие недели в Сомали, где голод, глобальный кризис продовольственной безопасности и изменение климата подвергают риску миллионы людей.

Комментарий Владимира Зеленского прозвучал после того, как президент России Владимир Путин обвинил Запад в отправке большей части зерна из вновь открытых украинских портов в Европу, а не в более бедные и голодные части мира.

Путин обвинил Запад в колониализме и заявил на Восточном экономическом форуме, что «за исключением Турции в качестве посредника, практически все зерно, экспортируемое из Украины, направлялось в страны (Европейского Союза), а не в беднейшие страны».

«Очевидно, что при таком подходе масштабы продовольственной проблемы в мире будут продолжать расти, а это может привести к беспрецедентной гуманитарной катастрофе».

«Может, стоит подумать об ограничении экспорта зерна и других продуктов по этому маршруту? Я обязательно обсужу этот вопрос с президентом Турции», — добавил он.

В общем, зерновая сделка может затрещать по швам в ближайшее время, особенно на фоне украинского контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях.



Разумеется, страдать от этого будет вовсе не Европа, которая якобы забрала себе все украинское зерно - отдельно отметим, что это вообще не Путина забота, кому и как Украина продает свое зерно - а как раз таки третий мир, страны Африки и Ближнего Востока.