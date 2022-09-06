Туркменистан просит Турцию ввести визы для его граждан

Власти Туркменистана обратились к правительству Турции с просьбой ввести визовый режим для туркменских граждан, говорится в пресс-релизе МИД страны.

В своем заявлении МИД Туркменистана подчеркивает, что просит ввести визовый режим на временной основе. Цель этой просьбы — «совершенствование и введение на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике». О сроке действия временного визового режима для туркменистанцев в ведомстве не сообщили.

Введение Турцией визового режима для граждан Туркменистана коснется сотен тысяч туркменских мигрантов и тысяч жителей страны, которые пытаются уехать туда на заработки после частичного открытия международного воздушного сообщения, передает Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода).

Сейчас туркменистанцы могут въезжать в Турцию без визы и находиться в стране до 30 дней. Поэтому Турция стала для граждан Туркменистана основным направлением трудовой миграции. В настоящее время там обучаются около 20 тысяч туркменских студентов.

Такая просьба может серьезно удивить, ведь обычно страны, тем более дружественные, наоборот, договариваются об отмене визового режима и существенном облегчении передвижения для своих граждан. Но только не в случае Туркменистана.

По мнению туркменского эксперта Сердара Айтакова, введение временного визового режима между Туркменистаном и Турцией позволит заблокировать массовый отъезд туркменистанцев в условиях ухудшающихся экономических условий внутри страны.

По официальным данным турецких властей, в Турции находятся несколько сотен тысяч туркменистанцев. По данным независимых источников, реальное число граждан Туркменистана в стране в разы больше, многие остаются в нелегальном статусе из-за просроченных документов, которые за пределами Туркменистана заменить невозможно. Ашхабад данных о миграции не публикует.