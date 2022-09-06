Израиль признал "высокую вероятность" того, что Ширин Абу Акля была убита израильским огнем

Израильская армия заявила в понедельник, что существует «высокая вероятность» того, что американская журналистка палестинского происхождения Ширин Абу Акля была «случайно» застрелена израильским солдатом, принявшим ее за боевика.

«Существует высокая вероятность того, что г-жа Абу Акля случайно попала под обстрел ЦАХАЛ (Силы обороны Израиля), который был направлен в сторону подозреваемых, идентифицированных как вооруженные палестинские боевики», — говорится в заключительном отчете армейского расследования ее убийства от 11 мая.

Признание пришло после нескольких месяцев, в течение которых армия настаивала на невозможности определить источник смертоносного выстрела, которым была убита знаменитая корреспондентка Al Jazeera на оккупированном Западном берегу, заявив, что это мог быть огонь боевиков.

«Наш вывод состоит в том, что невозможно однозначно определить, от какого выстрела она погибла, но существует более высокая вероятность того, что она была ранена случайным выстрелом солдата ЦАХАЛ, который не опознал ее как журналистку», — сказал высокопоставленный израильский военный.

На Абу Акля был надел бронежилет с надписью «Пресса» и шлем, когда она была ранена в голову во время операции израильской армии 11 мая.

Семья Ширин Абу Акля отвергла заключение израильских военных, заявив, что военные «пытались скрыть правду и избежать ответственности за убийство Ширин Абу Акля».

"Как и ожидалось, Израиль отказался взять на себя ответственность за убийство Ширин. Наша семья не удивлена ​​таким исходом, поскольку всем очевидно, что израильские военные преступники не могут расследовать свои собственные преступления. Однако мы по-прежнему глубоко обижены, разочарованы и расстроенны."

Семья Абу Акля призвала к проведению полного расследования и судебного разбирательства в Международном уголовном суде.