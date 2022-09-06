Лиз Трасс и Ближний Восток

Консервативная партия Великобритании в понедельник избрала Лиз Трасс своим новым лидером и следующим премьер-министром Соединенного Королевства.

Трасс, которая в настоящее время является министром иностранных дел, будет официально утверждена на посту премьер-министра во вторник после ее успеха в борьбе за место Бориса Джонсона на посту лидера правящей партии.

Ее называли политическим «оборотнем» и человеком, чьи взгляды «очень черно-белые». Как премьер-министр она унаследовала политическую повестку дня, в которой доминирует внутренний кризис стоимости жизни, подпитываемый стремительно растущей инфляцией и ценами на энергоносители.

Но ее послужной список в качестве министра иностранных дел, а ранее министра международной торговли также дает представление о вероятном направлении, в котором правительство во главе с Трасс пойдет в ключевых областях политики. И если с Украиной все более менее ясно - Лиз Трасс зарекомендовала себя горячей сторонницей украинского дела - то давайте посмотрим, как могут развиваться отношения Великобритании и стран Ближнего Востока.

Израиль-Палестина

Когда в начале августа израильские самолеты и ракеты нанесли удар по осажденному сектору Газа, в результате чего погибло не менее 45 палестинских мирных жителей, в том числе 15 детей, Трасс выступила с заявлением о поддержке Израиля, сказав: «Великобритания поддерживает Израиль и его право защищать себя».

Трасс возглавит правительство, которое стремится объявить вне закона движение «Бойкот, отчуждение и санкции» (BDS), не позволяя государственным органам, советам и их пенсионным фондам бойкотировать инвестиции в Израиле.

Несмотря на критику со стороны организаций гражданского общества за то, что этот шаг будет представлять «угрозу свободе выражения мнений и способности государственных органов и демократических институтов тратить, инвестировать и торговать этично в соответствии с международным правом и правами человека», Трасс не дала никаких указаний. что она изменит курс.

Стойкая поддержка премьер-министром Израиля даже привела к тому, что она заявила, что отвергает мнение бюрократов, долгое время работавших в министерстве иностранных дел, и поддерживает Израиль в Совете по правам человека ООН (СПЧ ООН), а также предполагает, что орган ООН «использовался для того, чтобы продавать особую повестку дня, которая откровенно содержит сильные элементы антисемитизма».

В июне члены СПЧ ООН приняли две резолюции, подтверждающие право палестинского народа на самоопределение и осуждающие незаконные израильские поселения на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и на оккупированных Голанских высотах.

Великобритания проголосовала против резолюций, что в значительной степени расходится со мнением остального международного сообщества.

Совсем недавно, сделав шаг, который изменил бы десятилетия британской политики в отношении Израиля и Палестины, Трасс заявила, что «рассмотрит» перенос посольства страны в Израиле в Иерусалим.

«У меня было много бесед с моим хорошим другом [израильским] премьер-министром [Яиром] Лапидом на эту тему. Признавая это, я рассмотрю шаг, чтобы убедиться, что мы работаем на самой сильной основе в Израиле», — написала она в письме консервативной группе «Друзья Израиля».

При Трасс министерство иностранных дел Великобритании также начало переговоры о свободной торговле с Израилем, надеясь увеличить объем торговли между двумя странами на сумму более 5 миллиардов долларов.

Связи Великобритании и Персидского залива

Когда комитет членов парламента попросил Трасс назвать случаи, когда она поднимала вопросы о правах человека перед странами Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) — политическим и экономическим блоком, состоящим из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Бахрейн и Оман - она не смогла это сделать.

Несмотря на ее прошлые обещания привлечь страны, причастные к нарушениям прав человека, «к ответу», Трасс считает, что важнее «вести бизнес» со странами Персидского залива.

В качестве министра иностранных дел она курировала начало усилий Великобритании по заключению соглашения о свободной торговле со странами ССАГПЗ. Британское правительство «определило, что этот регион имеет решающее значение для интересов Лондона по коммерческим и стратегическим причинам», — говорит Умберто Профазио, научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS).

«Для Великобритании после Брексита, очевидно, важно максимально диверсифицировать своих торговых партнеров, а Персидский залив, безусловно, является важным регионом, где Лондон, тем не менее, сталкивается с несколькими конкурентами, которые смогли добиться значительных успехов в последние годы», — сказал Профазио.

«Сталкиваясь с растущим влиянием Китая и России в регионе, Великобритания, безусловно, теряет позиции, как и многие другие западные державы, которые страдают от недостатка доверия в глазах своих арабских партнеров», — добавил Профазио.

Поскольку Великобритания стремится диверсифицировать свои торговые отношения, война Саудовской Аравии в Йемене, в результате которой тысячи людей погибли и миллионы оказались на грани голодной смерти, скорее всего, отойдет на второй план.

Гуманитарный кризис в Йемене не помешал правительству Великобритании одобрить продолжение продажи оружия Саудовской Аравии.

По словам Профазио из ISS, есть все признаки того, что Трасс будет придерживаться «обычного подхода» к Ближнему Востоку.