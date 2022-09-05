Три республики Северного Кавказа лидируют по младенческой смертности в России

Чечня возглавила печальный рейтинг по коэффициенту младенческой смертности среди регионов России. На втором и третьем месте оказались Ингушетия и Дагестан. Данные были озвучены во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, сообщают Кавказ.Реалии.

В презентации главного внештатного специалиста Минздрава России Олега Аполихина также отмечалось, что в республиках Северного Кавказа самый высокий коэффициент рождаемости по стране.

"Суммарный коэффициент рождаемости у нас сейчас на основной территории России 1,5. И только в республиках Северного Кавказа этот коэффициент 2,9-3,3, он там продолжает расти", - рассказал Аполихин.

К примеру, с коэффициентом по рождаемости 2,9 Чечня возглавляет рейтинг по РФ, Ингушетия на втором месте (2,3) и на третьем - Дагестан (2).

Росстат также ранее опубликовал данные о младенческой смертности за 2021 год в разрезе регионов. Третьим по этому показателю стал Дагестан, где из каждых 1000 родившихся детей 7,9 умерли, не дожив до одного года.

Напомним, что летом прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин признал низкую эффективность программы социально-экономического развития Северного Кавказа, реализуемой с 2010 года, в том числе и из-за высоких показателей младенческой смертности в регионе.