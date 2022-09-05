Израильские военные убили 19-летнего палестинца

Министерство здравоохранения Палестины сообщило , что 19-летний палестинец был застрелен израильской армией рано утром в понедельник в Кабатии, к югу от Дженина на оккупированном Западном берегу.

«Тахир Мухаммад Закарни был убит пулями оккупантов в Кабатии», — говорится в заявлении министерства.

Он скончался после того, как «был госпитализирован с пулей в голове, пулей в правой ноге, пулей в левом бедре и ожогами», говорится в заявлении.

Израильская армия заявила, что она «проводила контртеррористическую деятельность в городах Дженин и Кабатия и задержала пятерых разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности».

Оккупанты говорят, что их солдаты открыли огонь в ответ на брошенные в них камни. Израильская армия также заявила, что в ходе ночных рейдов она арестовала в общей сложности 17 человек.

Израиль убил и ранил десятки палестинцев в ходе жестоких рейдов на Западном берегу за последние месяцы.

Дженин и его окрестности были центром рейдов израильской армии. С конца марта было убито более 50 палестинцев, в основном на Западном берегу.

В основном это были гражданские лица, включая журналистку Аль-Джазиры Ширин Абу Акля, имевшую двойное палестинско-американское гражданство, которая освещала рейд израильской армии в Дженине.