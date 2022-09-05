Взрыв в Кабуле: погибли два работника российского посольства

По меньшей мере два человека погибли и еще 11 получили ранения в результате того, что террорист-смертник взорвал бомбу у входа в посольство России в Кабуле, сообщили полиция и официальные лица Афганистана, добавив, что в нападавшего стреляли охранники, когда он приближался к воротам.
Министерство иностранных дел России в понедельник сообщило, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства.
В министерстве не сообщили никаких подробностей о том, кем были эти сотрудники и как они погибли. Ранее РИА Новости со ссылкой на анонимные источники сообщало, что в результате взрыва погибли или получили ранения 15-20 человек.
«Террориста-смертника, не дошедшего до цели, опознали и застрелили охранники российского посольства… Информации о пострадавших пока нет», — сообщил агентству Reuters начальник полицейского участка, где произошло нападение, Мавлави Сабир.
Пока что никто не взял на себя ответственность за теракт.
Мощный взрыв произошел недалеко от здания посольства в районе Дарул-Аман на юго-западе Кабула, сообщила местная новостная организация Khaama Press.
РИА сообщило, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел к людям, ожидавшим снаружи, чтобы назвать имена кандидатов на визу. По словам местных жителей, на месте взрыва бомбы находилось большое количество людей, в основном студентов.
Напомним, что Россия — одна из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после того, как талибы захватили страну более года назад.
Хотя Москва официально не признает правительство талибов, они ведут переговоры с официальными лицами по соглашению о поставках бензина и других товаров.