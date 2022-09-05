Взрыв в Кабуле: погибли два работника российского посольства

По меньшей мере два человека погибли и еще 11 получили ранения в результате того, что террорист-смертник взорвал бомбу у входа в посольство России в Кабуле, сообщили полиция и официальные лица Афганистана, добавив, что в нападавшего стреляли охранники, когда он приближался к воротам.

Министерство иностранных дел России в понедельник сообщило, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства.

В министерстве не сообщили никаких подробностей о том, кем были эти сотрудники и как они погибли. Ранее РИА Новости со ссылкой на анонимные источники сообщало, что в результате взрыва погибли или получили ранения 15-20 человек.

«Террориста-смертника, не дошедшего до цели, опознали и застрелили охранники российского посольства… Информации о пострадавших пока нет», — сообщил агентству Reuters начальник полицейского участка, где произошло нападение, Мавлави Сабир.

Пока что никто не взял на себя ответственность за теракт.

Мощный взрыв произошел недалеко от здания посольства в районе Дарул-Аман на юго-западе Кабула, сообщила местная новостная организация Khaama Press.