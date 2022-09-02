Наша победа это их поражение: к запрету перевода "Сахиха Бухари"

Мы внимательно наблюдаем за развитием событий с запретом одного из переводов и изданий "Сахиха Бухари". Что в связи с этим можно сказать?

Можно конечно покопаться в разных сортах... реакций тех или иных муфтиев и ДУМов. Например, отметить боевитую реакцию Мукаддаса Бибарсова, беззубую ДУМ РФ и ДУМ РТ и предсказуемый слив ДУМД.

Можно порассуждать с умным видом, как это делают духовки, о том, каким должно быть практическое решение подобных проблем, будь то обязательное привлечение к судебным экспертизам делегированных мусульманским сообществом религоведов, как предлагают одни, или обязательную проверку государством исламской литературы перед ее изданием, как предлагают другие (две новые звездочки тому парню, который это предложил).

Но мы вообще-то хотим обратить внимание на другое. Уже после того, как новость о внесении перевода Сахиха Бухари Абдуллой Ниршей в список запрещенных материалов Минюста стала известна, она еще день вяло обсуждалась в бложиках. Информационный прорыв в ней произошел только после публикации в телеграм-канале у Рамзана Кадырова с достаточно жесткой реакцией по этой теме.

А теперь давайте посмотрим на то, когда и после чего это произошло и порассуждаем над этим. 31 августа в 12:42 статья "За что воюют мюсюльмане РФ" появляется в нашем телеграм-канале "Исламист" (https://t.me/newsislamist/6852). А уже под конец того же дня в 23:16 пост по этой теме появляется в телеграм-канале Кадырова (https://t.me/RKadyrov_95/2773).

Кстати, немного отвлекаясь, хотим передать отдельный привет тем ватным мюсюльманам, которые полдня с момента нашей публикации и до публикации Кадырова с пеной у рта доказывали, что ничего плохого с мусульманами не произошло, потому что запрещен не сам "Сахих Бухари", а всего лишь его перевод, и резко умолкли после того, как совершенно иную позицию занял Кадыров.

Но вернемся к основному сюжету. С одной стороны, мы не страдаем звездной болезнью и не будем утверждать, что именно мы так повлияли на развитие медийной реакции по этой теме. С другой стороны, то, что она стала столь громкой именно после нашей публикации, нам не кажется случайным. Опять же, не хотим преувеличивать свое влияние, но то, что нас внимательно читают многие влиятельные фигуры "мусульманского истеблишмента" или их пресс-службы, это факт. Как и то, что многие скандалы вокруг них происходили именно после того, как огласке те или иные темы придавали мы.

Что же касается данной ситуации, то без ложной скромности, тут мы просто попали в десятку, поставив вопрос не о том, почему происходят такие запреты (это и так понятно), а о том, зачем за такую страну воюют те, кто считает себя мусульманами. И в последовавшем за этим посте Кадырова мы увидели попытку дать ответ на тот же вопрос и рассмотреть ситуацию под тем же углом:

"Ислам обязывает мусульман защищать интересы государства в том числе на рубежах, если государство не ущемляет религию. Посмотрите, что творится в Европе. Карикатуры на лучшего из людей, акции против хиджабов, митинги против мусульман - все это привело к деградации общества до уровня ниже животного, с чем мы сегодня и боремся на Украине. Причины, по которым тысячи мусульман сегодня находятся на фронтах противостояния Европе на украинской земле - это борьба с сатанизмом и защита религиозных ценностей. Как им теперь объяснить, что в тылу свои же посягнулись на святое?

Если это решение не будет пересмотрено и в вопросах анализа религиозной литературы не начнут привлекать компетентных экспертов, я боюсь, что мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома. И тут религия уже предписывает мусульманину действовать совершенно по-другому".

То есть, мы знаем, как будет предподнесено освещение нами этой истории. Его покажут кураторам и скажут: "Смотрите, такие запреты на руку врагам России и подрывают позиции тех, кто доказывает, что мусульмане должны быть на ее стороне".

Пожалуйста, используйте так, нам не жалко. Тем более, что этот номер у вас скорее всего не пройдет. И не пройдет он именно потому, что вы сами себя поставили в позицию безотказных, с которыми можно не считаться. В глубине души вы это должны сами понимать, и если верить в искренность приведенных цитат, возникает даже ощущение, что это крик души, потому что вы видите и понимаете, что мы правы. По крайней мере, хотелось бы надеяться на такую искренность, хотя возможно это и наивно с нашей стороны.

Так вот, то, что поднялся такой шум вокруг этого запрета, скорее всего следствие не его самого, а того, что он может помешать тем, кто зовет вас воевать "Zа Россию". Ведь по большому-то счету сейчас действительно не произошло ничего, чего бы уже не происходило.

А что, до этого не запрещали сборники хадисов? Запрещали - 40 хадисов Навави. Больше того, запрещали и толкования Корана, и даже сами его аяты признавали экстремистскими, хотя от этого в итоге отказались, кстати, тоже после вмешательства Кадырова. Ну а о запрещенных десятках исламских богословских трудов нечего и говорить.

И вообще, честно говоря, мы даже не рассчитывали на такую реакцию, потому что тема запретов исламской литературы это тема вчерашнего дня, когда вы уже смирились с тем, что государство будет запрещать, что захочет. А те, кто не смирился, или утонули по дороге на суд, как было с правозащитником Рустамом Валиуллиным, или засажены за решетку, как сделали с издателем Асламбеком Эжаевым. И после того, как Эжаева сдали не только духовки, но и "мусульманские общественники", не приходилось надеяться на то, что какой-то очередной запрет поднимет новую волную возмущения.

Он бы и не поднял, если бы не стал иллюстрацией того, что абсурдно мусульманам не то, что воевать за такую страну, а просто поддерживать ее вместо того, чтобы желать ей поражения. И вот когда об этом стали писать мы и другие "экстремисты", только тогда уже это вызвало громкую реакцию со стороны тех, кто пытается доказать обратное.

Поэтому, сейчас главное не дать задурить себе голову поисками решения в навязанной системе координат, где его в принципе быть не может, и не позволить представить в качестве решения то, что им не является. Решением этой проблемы может быть только демонтаж существующей российской политической системы, для которого необходимо ее поражение в идущей сейчас войне.

Так что, советуем даже не забивать себе голову той возней, которая сейчас будет идти вокруг попыток найти какие-то формулировки или процедуры и изобразить очередную липовую победу в борьбе за интересы Ислама и мусульман. Не может быть никакой победы мусульман во враждебной им системе координат. Для нашей победы нужно ее поражение. И никак иначе.