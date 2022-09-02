В освобождении южной Украины участвуют бойцы Ичкерийского батальона

В наступлении Вооруженных сил Украины на юге страны принимают участие бойцы Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия, сформированного в конце июля приказом главы правительства в изгнании непризнанной Ичкерии Ахмеда Закаева.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на один из пророссийских военных телеграм-каналов, опубликовавший фото и видео с бойцами ОБОН ВС Чеченской республики Ичкерия, которые находятся в селе Архангельское Херсонской области.

Также видео, снятое в Архангельском, доступно в одном из украинских YouTube-каналов. Командир батальона полковник Хаджи-Мурат Зумсо утверждает, что войти в село удалось без выстрелов.

ОБОН ВС Чеченской республики Ичкерия – уже четвертое подразделение, созданное живущими за границей сторонниками независимости Чечни для помощи Украине. Батальон входит в состав интернационального легиона, являющегося частью украинской армии.

На стороне Украины сражаются батальон им. Джохара Дудаева (командир Адам Осмаев) и отряд "Бешеная стая" в составе структуры ВСУ, а также батальон им. Шейха Мансура под командованием Муслима Чеберлоевского – на правах добровольческого отряда.

Однако, ОБОН ВС ЧРИ по своему статусу может иметь едва ли не самое важное значение, ведь это по сути заявка на возрождение вооруженных сил Ичкерии - в составе ВСУ пока что, но кто знает, как повернется история в скором времени.