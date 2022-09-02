Китай должен ответить за геноцид уйгуров - США

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в четверг, что долгожданный отчет ООН подтвердил мнение США о том, что Китай совершает геноцид против уйгуров, и призвал Пекин понести ответственность.

Блинкен сказал, что Соединенные Штаты приветствуют важный отчет, опубликованный за несколько минут до того, как глава ООН по правам человека Мишель Бачелет, которую Вашингтон резко критиковал за недавний визит в Китай, покинула свой пост.

«Этот отчет углубляет и подтверждает нашу серьезную обеспокоенность продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности, которые власти КНР совершают в отношении уйгуров», — сказал он в заявлении.

«Мы продолжим привлекать КНР к ответу и призываем КНР освободить несправедливо задержанных, объяснить местоположение исчезнувших и предоставить независимым следователям полный и беспрепятственный доступ в Синьцзян, Тибет и по всей КНР», — сказал он.

В знаменательном отчете ООН подробно описан ряд нарушений прав человека, включая пытки и принудительный труд в отношении уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств. Отчет, естественно, привел Пекин в ярость.

«Серьезные нарушения прав человека были совершены в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе в связи с применением правительством стратегии борьбы с терроризмом и экстремизмом», — говорится в отчете.

«Утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и неблагоприятные условия содержания, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального и гендерного насилия».

«Масштабы произвольного и дискриминационного задержания членов уйгурских и других преимущественно мусульманских групп в соответствии с законом и политикой, в контексте ограничений и лишения в целом основных прав, которыми пользуются индивидуально и коллективно, могут представлять собой международные преступления, в частности преступления против человечности".

В докладе содержится призыв к Пекину, ООН и миру в целом обратить внимание на ситуацию, описанную в Синьцзяне.

«Ситуация с правами человека в СУАР также требует безотлагательного внимания со стороны правительства, межправительственных органов Организации Объединенных Наций и системы защиты прав человека, а также международного сообщества в целом», — говорится в отчете.