Иран передал России европейскую «мирную инициативу» по Украине

Иран передал России так называемую «мирную инициативу» по прекращению войны на Украине, предложенную европейским лидером.

Стоя рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время пресс-конференции в Москве в среду, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян подтвердил, что он передал европейское предложение, которое, по его словам, было передано президенту Ирана Эбрагиму Раиси.

«Есть идеи помочь установить мир и остановить боевые действия в Украине, и я поделился этими идеями с г-ном Лавровым», — сказал Амирабдоллахян.

Он не назвал имя европейского лидера, стоящего за этой инициативой, и не раскрыл каких-либо подробностей, но сказал, что предложение включает пункты о Запорожской атомной электростанции и военнопленных.

Недавний обстрел ЗАЭС усилил опасения по поводу возможной ядерной катастрофы и побудил Международное агентство по атомной энергии направить экспертов для посещения объекта.

Ранее в среду полуофициальный новостной сайт Ирана ISNA сообщил, что сообщение Тегерану передал президент Франции Эммануэль Макрон, но официальные лица не прокомментировали этот вопрос.

Мохаммад Джамшиди, заместитель президента Ирана по политическим вопросам, написал в Твиттере в среду, что у Амирабдоллахяна была «мирная инициатива и важное послание» от «высшего западноевропейского лидера».

С тех пор, как 24 февраля этого года началось вторжение России в Украину, Иран несколько раз передавал сообщения между Москвой и Киевом, но это первый известный случай, когда Тегеран доставил сообщение из Европы.