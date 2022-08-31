Иран передал России первые беспилотники - Washington Post

Иран передал России первую партию ударных беспилотников, которые армия РФ будет использовать в войне с Украиной. Об этом со ссылкой на близкие к спецслужбам источники сообщает американская газета Washington Post.

По данным издания, БПЛА Mohajer-6 и Shahed отправили в Россию еще 19 августа.

«19 августа из Ирана вылетели транспортные самолеты, перевозившие по меньшей мере два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели», — сообщили источники издания в американской разведке.

Источник из разведывательной службы рассказал журналистам, что при первых испытаниях аппаратов российские военные столкнулись со сбоями в их работе. Из-за нескольких ошибок в системе, по его словам, «россияне были недовольны».

Предполагается, что поставка России беспилотников серии Mohajer-6 и Shahed — лишь первая часть сделки, а всего Тегеран намерен поставить Москве несколько сотен БПЛА различных типов.

По данным Белого дома, российская делегация как минимум дважды посещала аэродром в Иране, однако обе стороны отрицали информацию о предполагаемой продаже дронов для войны в Украине.