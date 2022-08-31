Пакистан дает свое воздушное пространство для американских беспилотников - Кабул

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана в воскресенье заявил, что Пакистан разрешил американским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для доступа в Афганистан. Пакистан недавно опроверг это обвинение после авиаудара США по Кабулу.

Исполняющий обязанности министра обороны Мулла Мохаммад Якуб заявил журналистам на пресс-конференции в Кабуле, что американские беспилотники проникают в Афганистан через территорию Пакистана.

«По нашей информации, беспилотники проникают через Пакистан в Афганистан, они используют воздушное пространство Пакистана, мы просим Пакистан не давать использовать свое воздушное пространство против нас», — сказал он.

Власти Пакистана отрицают свою причастность или осведомленность об ударе беспилотника, который, по словам США, был нанесен в Кабуле в июле, в результате чего погиб лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири.

Комментарии Якуба могут обострить напряженность в отношениях между соседними странами в то время, когда афганские талибы выступают посредниками в переговорах между Пакистаном и вооруженной группой афганских талибов. Афганистан также сильно зависит от торговли с Пакистаном, тем более сейчасЮ когд астрана переживает экономический кризис.

Талибы заявили, что расследуют июльский авиаудар и не нашли тело лидера «Аль-Каиды».