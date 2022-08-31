Загадка: за что воюют мюсюльмане РФ?

Окончательный судебный запрет в России издания "Сахиха Бухари", сборника хадисов и второго по значимости источника Ислама, снова поднимает риторический, но не перестающий быть актуальным вопрос - за что на стороне России воюют люди, считающие себя мусульманами?

Ведь то положение, в котором находились в России Ислам и сознательные мусульмане до войны - это один вопрос. Для обладающих рассудком оно не было секретом, но находились или недалекие люди, или конченные подлецы, которые утверждали, что эта война позволит изменить это и улучшить положение Ислама и мусульман в стране.

Хотя бы из чисто пропагандистских соображений чекистско-поповско-мафиозный режим мог бы подыграть им, чтобы лучше мобилизовывать на войну мусульман. Ведь пушечного мяса не хватает, в крупных городах живут не конченные дураки, чтобы идти на эту войну, русская глубинка спилась и выродилась, а потому умирать за империю все больше набирают пока еще плодовитых и духовитых нацменов, которых не успели утрамбовать в "Русском мире". И значение этнических мусульман в этом деле сложно переоценить.

Маньяку и душегубу Сталину в схожих условиях, когда его тагутская империя повисла на волоске, хватило мозгов хотя бы на время войны символически изменить свою политику, чтобы было легче оболванивать подсоветских людей и гнать их "За Родину, За Сталина". Поэтому церкви и мечети перестали закрывать, а карманные попы и муллы призвали к "священной войне" и "джихаду" за богоборческое государство, которое стало изображать себя "национальным".

Конечно, после войны мавр сделал свое дело и мавр должен был уйти, поэтому все потихоньку вернулось на круги своя и религиозные люди снова на своей шкуре оценили истинное отношение к себе режима. В итоге они могли считать и говорить, что их обманули, благо, в то время не было ни интернета, ни другой доступной информации, которая заранее позволила бы им понять, что этот обман был неизбежным.

А вот российские мюсюльмане, то есть те, которые "Zа Россию", сказать о том, что их надежды обманули уже не могут. По двум причинам.

Во-первых, потому что к моменту начала войны по крайней мере у грамотных из них были интернет и достаточное количество информации об истории и политике этого государства, чтобы четко понимать, каким является и каким будет и дальше его отношение к ним.

Во-вторых, потому что в отличие от тех времен их даже не надо обманывать и власть этого не собирается делать. Она как запрещала святыни мусульман, так и продолжает запрещать, как вела войну с исламским призывом, так и продолжает вести.

И есть ответ на вопрос, почему она ведет себя так - потому что знает, что российские мюсюльмане безотказные и будут служить ей и рвать за нее глотку, сколько бы она об них не вытирала ноги. Но нет ответа ни на вопрос, почему они ведут себя так, ни на вопрос о том, за что же они воюют, если конечно считать, что они воюют не за деньги, а за какие-то связанные с Исламом идеи, как заявляют. Это настоящая загадка.