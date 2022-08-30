В России запретили Сахих аль-Бухари

Министерство юстиции Российской Федерации включило в федеральный список экстремистских материалов классический сборник изречений пророка Мухаммада, самуб популярную книгу исламской цивилизации (не считая Корана, разумеется) – “Сахих аль-Бухари”. Об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев.

В обновленную 29 августа версию российского списка запрещенных материалов добавлены 5 материалов, 3 из которых – книги об исламе. Помимо “Сахих аль-Бухари” в переводе Владимира Нирши под запрет попало “Толкование священного Корана” с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади, а также книга “Булюг аль-Марам” имама Ибн Хаджар аль-Аскаляни, еще одна жемчужина исламской классики.

Журналистка Надежда Кеворкова так комментирует это событие:

"В РФ сборник хадисов аль Бухари запрещен и внесён в список запрещённой литературы.

Это как христианам запретить Евангелие от Иоанна, одно из четырех. Ну или от Марка. Без разницы.

Это книга, которую мусульмане читают 1200 лет. Ее читают два миллиарда мусульман.

Сатанинское издевательство над мусульманами включает непременное «юридическое сопровождение» запрета.

В книге ученого IX века уроженца Бухары запрещены все слова и буквы кроме цитат из Корана.

Сатанинский страх перед исламом в сталинском СССР был таков, что сам арабский язык был запрещен, весь Коран был запрещен, все переводы Корана и изучение религии велось подпольно. И оно велось. И будет вестись."

Что же, видимо пришло (точнее вернулось) время подпольных мадрас и андеграундных университетов. Выжили тогда, иншаЛлах, выживем и сейчас.