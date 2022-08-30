Турция пропустила через Босфор российское судно с С-300

Украина выдвинула претензии Турции в связи с информацией о том, что через Босфор из Сирии в Россию прошло судно с ракетной системой С-300.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

Сообщается, что вчера в МИД Украины был приглашен посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдер.

«Заместитель министра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность украинской стороны в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном «Sparta II» из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2», – говорится в заявлении.

МИД обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном «Sparta II» через пролив Босфор.

Турецкий обозревать с ником Yörük Işık, который занимается наблюдением за передвижением судов через Босфорский пролив, сообщает, что Sparta II занимается регулярной перевозкой оружия с мая.

Напомним, что вскоре после вторжения России в Украину Турция закрыла Босфор для военных кораблей. Это помешало ВМФ России усилить свои военно-морские силы, воюющие против Украины. Но торговые суда все еще могли проходить.

Пунктом назначения «Sparta II» был Новороссийск, российский порт и крупная военно-морская база недалеко от Керченского моста. Подразумевается, что ракеты С-300 должны укреплять оборону либо вблизи Керчи, либо в других районах российских операций. В Крыму в последнее время наблюдается повышенная активность украинских беспилотников, и россияне могут усилить там оборону.

Предполагается, что корабль отплыл из Тартуса в Сирии, где на причале были собраны компоненты С-300. С-300, вероятно, прибыли с объекта в Масиафе на севере Сирии. Корабль вышел в рейс 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошел Босфор. Транзит наблюдал авторитетный турецкий наблюдатель Yörük Işık. Постояв на якоре у российского побережья, 27 августа он вошел в Новороссийск.

Предполагается, что корабль принадлежит «Оборонлогистике», что фактически означает Минобороны России. Корабль был специально добавлен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США . Экипаж гражданский, но груз часто военный.

С-300 — это мощная зенитно-ракетная система, примерно аналогичная американскому Patriot. Он был дополнен более новыми системами С-400 и С-350, но остается актуальной системой на передовой. В мае этого года сообщалось, что с площадки С-300 в Масиафе были выпущены ракеты по израильским самолетам. Считается, что именно эти единицы были отправлены в Черное море.

Перенос мощной ПВО из Сирии в Черное море может иметь большое значение. Это подразумевает нехватку систем обеспечения войны в Украине. В то же время это ослабляет силы России и режима Асада в Сирии.