Иракские протесты: десятки людей убиты, в Багдад введена армия

Политический кризис в Ираке перерос в насилие, и все из-за того, что шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил, что уходит из политики. Это объявление вызвало протесты и столкновения, в результате которых погибло по меньшей мере 20 человек и десятки получили ранения.

В понедельник иракские военные объявили общенациональный комендантский час после того, как в иракской столице разразились обстрелы и перестрелки, а протестующие штурмовали правительственный дворец. Сообщается, что в Багдада введены дополнительные вооруженные силы.

Возобновление насилия вызвало обеспокоенность, тем временем Организация Объединенных Наций и несколько стран призвали к спокойствию и диалогу для разрешения споров.

На кадрах, циркулирующих в Интернете, видно, как колонны автомобилей, принадлежащих Сарайя аль-Салам, вооруженной группировке Садра, направляются в сторону центра Багдада.

Боевики Сарайя дислоцируются вдоль дороги, идущей от моста Аль-Джумхурия в укрепленную Зеленую зону, где расположено подавляющее большинство правительственных зданий и дипломатических миссий.

После этого в течение нескольких часов в Зеленой зоне велся огонь из автоматических винтовок, пулеметов, гранатометов и минометов.

Интересно, что по прежнему не совсем понятно, кто с кем ведет бой.

Некоторые источники сообщают, что силы специальной дивизии Ирака, которые отвечают за защиту Зеленой зоны, столкнулись с Сарайя ас-Салам Садра.

Но садристы утверждали, что на них напали боевики «Хашд аш-Шааби», военизированной зонтичной группировки (тоже шииты). Многие поддерживаемые Ираном группировки, которые являются главными соперниками Садра, являются частью Хашд, хотя технически туда входит и Сарайя аль-Салам.

Военные источники сообщили Middle East Eye, что «Хашд аш-Шааби» (также известная как «Народная мобилизация») еще не начала боевых действий.

Источники сообщили, что в настоящее время боевики «Хашд» ограничены Зеленой зоной и не получили подкрепления из-за перекрытия мостов и дорог.

Позже садристы подтвердили, что нападавшими были бойцы спецдивизии. Примечательно, что большинство ее бойцов родом из Тувайреджа, города, где родился бывший премьер-министр Нури аль-Малики (основатель подразделения), в 20 км к востоку от Кербелы, поэтому садристы обвиняют ее бойцов в лояльности лидеру поддерживаемой Ираном партии Дава (т.е. Малики).