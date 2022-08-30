Иракские протесты: десятки людей убиты, в Багдад введена армия

Политический кризис в Ираке перерос в насилие, и все из-за того, что шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил, что уходит из политики. Это объявление вызвало протесты и столкновения, в результате которых погибло по меньшей мере 20 человек и десятки получили ранения.
В понедельник иракские военные объявили общенациональный комендантский час после того, как в иракской столице разразились обстрелы и перестрелки, а протестующие штурмовали правительственный дворец. Сообщается, что в Багдада введены дополнительные вооруженные силы.
Возобновление насилия вызвало обеспокоенность, тем временем Организация Объединенных Наций и несколько стран призвали к спокойствию и диалогу для разрешения споров.
На кадрах, циркулирующих в Интернете, видно, как колонны автомобилей, принадлежащих Сарайя аль-Салам, вооруженной группировке Садра, направляются в сторону центра Багдада.
Боевики Сарайя дислоцируются вдоль дороги, идущей от моста Аль-Джумхурия в укрепленную Зеленую зону, где расположено подавляющее большинство правительственных зданий и дипломатических миссий.
После этого в течение нескольких часов в Зеленой зоне велся огонь из автоматических винтовок, пулеметов, гранатометов и минометов.
Интересно, что по прежнему не совсем понятно, кто с кем ведет бой.
Некоторые источники сообщают, что силы специальной дивизии Ирака, которые отвечают за защиту Зеленой зоны, столкнулись с Сарайя ас-Салам Садра.
Но садристы утверждали, что на них напали боевики «Хашд аш-Шааби», военизированной зонтичной группировки (тоже шииты). Многие поддерживаемые Ираном группировки, которые являются главными соперниками Садра, являются частью Хашд, хотя технически туда входит и Сарайя аль-Салам.
Военные источники сообщили Middle East Eye, что «Хашд аш-Шааби» (также известная как «Народная мобилизация») еще не начала боевых действий.
Источники сообщили, что в настоящее время боевики «Хашд» ограничены Зеленой зоной и не получили подкрепления из-за перекрытия мостов и дорог.
Позже садристы подтвердили, что нападавшими были бойцы спецдивизии. Примечательно, что большинство ее бойцов родом из Тувайреджа, города, где родился бывший премьер-министр Нури аль-Малики (основатель подразделения), в 20 км к востоку от Кербелы, поэтому садристы обвиняют ее бойцов в лояльности лидеру поддерживаемой Ираном партии Дава (т.е. Малики).
Штабы многих проиранских вооруженных группировок, в том числе «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Катаеб Хезболла» в Багдаде, Эд-Дивании и Басре, были подожжены, обстреляны из минометов или просто обстреляны.
По сообщениям местных СМИ, сторонники Садра также штурмовали здание правительства провинции в южной провинции Ди-Кар. Сообщается, что они также сделали то же самое в мухафазах Васит и Майсан: граффити, украшающие здание мухафазы Майсан, гласят: «закрыто по распоряжению народа».
В Басре демонстранты-садристы жгли шины и устанавливали блокпосты. Они также штурмовали правительственные здания в других южных городах, таких как Насирия и Хилла.
Некоторые страны призывают своих граждан покинуть Ирак как можно скорее. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «с обеспокоенностью следит» за ситуацией в Ираке, и призвал все стороны к «спокойствию и сдержанности» и «предпринять немедленные шаги для деэскалации ситуации и предотвращения любого насилия».
Европейский союз также призвал все заинтересованные стороны «проявлять максимальную сдержанность». Посольство США в Ираке раскритиковало беспорядки в стране и заявило, что «вызывает тревогу» тот факт, что иракским учреждениям не разрешают работать.
Масуд Барзани, бывший президент автономного Курдского региона в Ираке, призвал все стороны «не прибегать к языку оружия и насилия в урегулировании конфликтов».
На данный момент, по сообщениям врачей, 23 человека погибли и по меньшей мере 380 человек получили ранения.
Сам Муктада ас-Садр объявил голодовку до тех пор, пока не прекратится «насилие и применение оружия».
В целом, все эти события в очередной раз показывают, насколько хрупким и практически эфемерным является государство Ирака спустя много лет после американского вторжения. Уход из политики (скорее всего мнимый) шиитского лидера приводит страну на грань катастрофы, а его сторонники раз за разом захватывают государственные учреждения и не дают им работать. Причем все, что мы наблюдаем сейчас это практически столкновения одних лишь шиитских группы. Если же мы добавим сюда еще и суннитов и условных курдов, все усложнится многократно.