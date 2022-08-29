Ливия: самая кровавая вспышка насилия за последние два года

Смертельные столкновения между соперничающими ливийскими ополченцами вспыхнули в центре Триполи поздно вечером в пятницу и в ранние часы субботы, что вызвало опасения эскалации насилия в стране, разделенной между соперничающими администрациями.

Министерство здравоохранения заявило в воскресенье, что 32 человека были убиты в результате субботнего насилия и 159 получили ранения.

Вооруженные боевики, поддерживающие признанное Организацией Объединенных Наций правительство, базирующееся в Триполи, и силы, верные конкурирующему премьер-министру Фатхи Башаге, участвовали в перестрелках, которые угрожали гражданскому населению, а представители здравоохранения призывали к перемирию для эвакуации людей и обеспечения безопасного прохода, чтобы они могли оказать помощь пострадавшим.

Напряженность накалилась после того, как Башага был назначен премьер-министром в феврале восточным парламентом, базирующимся в Тобруке, а премьер-министр Абдул Хамид Дбейба, глава признанного ООН правительства национального единства (ПНЕ), отказался уступить власть.

Поддерживаемое ООН правительство заявляет, что оно взяло столицу под свой контроль после самых ожесточенных боев за последние два года.

Среди убитых был Мустафа Барака, комик, известный своими видеороликами в социальных сетях, высмеивающими ополченцев и коррупцию. Барака скончался после того, как ему выстрелили в грудь, сообщил представитель службы экстренной помощи Малик Мерсет.

К насилию были причастны два соперничающих ополчения, одно из которых было связано с Дбейбой, а другое поддерживало соперничающее правительство Башаги, администрацию которого также поддерживает базирующийся на востоке Халифа Хафтар.

Свидетели сообщили информационному агентству Reuters, что силы, связанные с Башагой, в субботу пытались захватить территорию в Триполи с нескольких направлений, но его основная военная колонна повернула в сторону прибрежного города Мисрата, не дойдя до столицы.

В тоже время ополченцы, поддерживающие Дбейбу, пытались захватить штаб сил Хайтама аль-Таджури, который поддерживают Башагу, что привело к перестрелке.

Муниципальный совет Триполи обвинил правящий политический класс в ухудшении ситуации в столице и призвал международное сообщество «защитить мирных жителей Ливии».

Эмадеддин Бади, старший научный сотрудник Атлантического совета, предупредил, что насилие может быстро обостриться. «Война в городах имеет свою логику, она вредна как для гражданской инфраструктуры, так и для людей, поэтому, даже если это будет недолгая война, конфликт будет очень разрушительным, как мы уже видели», — сказал он агентству новостей AFP.

Он добавил, что боевые действия могут усилить Хафтара и его сторонников. «Они выиграют от разногласий в западной Ливии и получат лучшую позицию на переговорах, как только уляжется пыль».