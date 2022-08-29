Израильская полиция забрала палестинскую невесту со свадьбы

Палестинскую невесту доставили для допроса в день ее свадьбы поздно вечером в воскресенье, сообщает адвокат девушки.

В беседе с местными палестинскими СМИ Шади Табба сказал, что его клиентка, имя которой не называется, была задержана в белом платье после того, как израильская полиция провела рейд на свадьбе в Аррабе на севере Израиля.

Адвокат добавил, что полиция ошибочно подозревала, что жених, который, как сообщается, имел постановление суда, запрещающее ему находиться в Аррабе, находился в этом районе.

На видео, опубликованном местными СМИ, видно, как офицеры сопровождают невесту в полицейскую машину.

Табба сказал, что полиция задержала его клиентку на несколько часов за «препятствование расследованию», и что она была освобождена поздно вечером и помещена под домашний арест на следующие пять дней.

«Я не понимаю, какое расследование сорвала невеста, жених не присутствовал и его не арестовывали, так о каких расследованиях говорит полиция?» Об этом Таббах сообщил изданию Al-Jarmaq News.

Полиция сообщила, что жених был арестован на прошлой неделе и освобожден под залог магистратским судом Акко при условии, что он не въедет в Аррабу, сообщает новостной сайт Arab48.

«С прибытием полиции во время обычной проверки в этом районе собрались большие толпы людей и случилась драка. Затем полиция забрала невесту для допроса, не собираясь ее арестовывать», — сообщили в полиции.

После задержания полиция применила звуковые бомбы и слезоточивый газ для разгона протестующей толпы.

Табба сказал, что в рейде приняли участие около 150 офицеров, что вызвало панику среди гостей свадьбы.

Табба раскритиковал полицию за «произвольный арест», который, по его словам, был произведен, чтобы скрыть ошибку полиции.

Он добавил, что подаст жалобу на неправомерные действия полиции за применение «чрезмерной силы без уважительной причины».

Арраба — палестинский город с населением около 25 000 человек, расположенный в Нижней Галилее.