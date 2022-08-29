Ирак: сторонники Муктады ас-Садра снова захватили правительственное здание

Сторонники влиятельного иракского шиитского муллы Муктады ас-Садра штурмовали правительственные здания в Зеленой зоне Багдада в понедельник, после того, как Ас-Садр объявил о своем «окончательном уходе» из политики и закрытии большинства своих офисов и учреждений.

В своем заявлении в Твиттере в понедельник Садр сказал, что он «решил не вмешиваться в политические дела, поэтому теперь я объявляю о своем окончательном уходе на пенсию и закрытии всех учреждений...».

После объявления сторонники Садра, похоже, начали марш к правительственным зданиям в Зеленой зоне, сильно укрепленном районе Багдада, где находятся парламент и другие ключевые учреждения и посольства.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как они перелезают через ворота у памятника Неизвестному солдату.

Захватив Республиканский дворец протестующие принялись купаться в правительственном бассейне.

Местные СМИ сообщили , что протестующие скандировали «народ хочет падения режима» — лозунг, который изначально ассоциировался с антиправительственными протестами «арабской весны» в регионе в 2011 году.

К полудню понедельника репортеры на местах слышали стрельбу из огнестрельного оружия. По данным Reuters, несколько демонстрантов получили ранения, а высокопоставленный военный в Зеленой зоне сообщил, что 20 силовиков безопасности получили ранения.

В еще одном заявлении, опубликованном офисом Садра в понедельник - после его отставки, - говорится, что отныне "строго запрещено поднимать лозунги, флаги, петь политические песнопения и т. д. от имени движения Садра и что садристы не будут в этом участвовать, в СМИ или социальных сетях.

По сообщениям местных СМИ, сторонники Садра штурмовали здание правительства провинции в южной провинции Ди-Кар. Сообщается, что они также сделали то же самое в мухафазах Васит и Майсан — граффити, украшающие здание мухафазы Майсан, гласят «закрыто по распоряжению народа».

Некоторые интернет-пользователи скептически отнеслись к окончательности заявления Садра.

«Садр объявляет о своем уходе из политики почти в 10-й раз. Как обычно, он скоро вернется», — написал в Твиттере Зейдон Алкинани, научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне, округ Колумбия.