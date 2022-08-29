Украина наградила своих мусульман

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами "За заслуги" и "За мужество" ряд видных представителей мусульманской уммы Украины.

Среди награжденных бывший глава Духовного Управления Мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов и глава войскового капелланства мусульман Украины Мурад Путилин (на фото с очками).

Так же наградами удостоены крымскотатарские общественный деятель Заир Смедляев и спортивный деятель Энвер Аблаев.

Меметов Смаил, самый пожилой крымский татарин, принимавший участие в боях на Донбассе, получил награду "За мужество" посмертно.

Об этих награждениях написала официальный представитель президента Украины в Крыму, крымская татарка Тамила Ташева.

Конечно, мусульмане Украины прининимают участие в оборонительной войне не ради таких наград, а ради довольства Аллаха, защищая свои религию, имущество, свободу, рассудок, происхождение. Тем не менее, приятно, что украинское руководство неизменно отмечает их вклад в общенациональную борьбу украинского народа против агрессора.