В Саудовской Аравии заключили в тюрьму бывшего имама Великой мечети Мекки

По данным правозащитных групп, бывший имам Великой мечети Мекки, самого священного места ислама, был приговорен властями Саудовской Аравии к десяти годам тюремного заключения.

Апелляционный суд отменил первоначальное решение Специализированного уголовного суда, который оправдал шейха Аль-Талеба, вместо того, чтобы присудить ему формальный тюремный срок, согласно группе «Узники совести».

Первоначально шейх Салех аль-Талеб был арестован в августе 2018 года. Официальных объяснений задержания 48-летнего имама не было, но правозащитные группы говорят, что его арест произошел после того, как он произнес проповедь об обязанности мусульман публично выступать против зла.

Саудовская Аравия широко известна тем, что регулярно заключает в тюрьму активистов, журналистов и проповедников.

Сообщается, что с 2017 года были арестованы десятки проповедников, в том числе те, кто призывал к примирению между государствами Персидского залива, когда Саудовская Аравия организовала блокаду соседнего Катара.

Многие из этих имамов до сих пор находятся в тюрьме, несмотря на нормализацию отношений между соседями.