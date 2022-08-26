Израиль не выполняет своих обязательств по перемирию - "Исламский джихад"

Лидер палестинской группировки «Исламский джихад» в осажденном секторе Газа в четверг обвинил Израиль в нарушении своих обязательств по перемирию, положившему конец трехдневному конфликту в начале этого месяца.

Телевизионное выступление Зиада аль-Нахала прозвучало, когда вооруженная группа провела одновременные митинги в секторе Газа, Дамаске и Бейруте, через несколько недель после нападения, закончившегося перемирием при посредничестве Египта.

«Враг все еще уклоняется от обязательств, взятых на себя перед нашими братьями в Египте», — сказал Аль-Нахала.

«Вражеское правительство должно нести полную ответственность за это», — сказал он, имея в виду Израиль.

Израиль заявил, что его воздушные удары, нанесенные 5 августа по позициям «Исламского джихада» в Газе, были «превентивной» операцией по предотвращению неминуемой атаки.

В результате обстрела 49 палестинцев были убиты, в том числе 17 детей, и более 350 ранены.

После того, как перемирие вступило в силу, «Исламский джихад» заявил, что оно содержит обязательство Египта работать над освобождением двух заключенных — Бассема аль-Саади, высокопоставленного деятеля в политическом крыле группировки, и заключенного, объявившего голодовку, Халила Авадеха.

Саади, который был арестован 1 августа на оккупированном Западном берегу, обвиняется израильским военным судом в принадлежности к «Исламскому джихаду», а также в «подстрекательстве и пособничестве контакту с вражескими элементами».

По данным израильской армии, Саади получил финансирование джихада от Газы и призвал палестинцев к нападениям на израильтян.