Байрактар: не может быть и речи о поставке дронов России

Компания по производству "Байрактаров" Baykar заявила, что не считает возможным поставлять свои беспилотники армии РФ - гендиректор компании Халук Байрактар. Об этом и многом другом он рассказал в интервью русской версии ВВС и украинскому изданию ТСН.

«Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их [Москве дроны]. В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень крепкая связь, и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке. И поэтому, ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна», - заявил генеральный директор турецкой оборонной компании Baykar Makina Халук Байрактар, отвечая на вопрос, поставит ли компания ударные дроны России за большую сумму денег.

"Мы компания, которая разрабатывает технологии, - говорит Халук. - У нас свои цели. Мы пытаемся внести вклад в развитие своей страны, а также стран, с которыми имеем стратегическое сотрудничество. Мы не используем эти технологии сами. Мы, разработав, передаём их в использование другим".

Он напоминает, что, например, в Украине дроны используют украинские военные и именно они принимают решение, когда их использовать.