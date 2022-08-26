После поражения РФ в Украине крах империи начнется с Кавказа

Неспокойный Северный Кавказ кажется далеким от Украины. Однако война РФ против Украины сильно сократила это расстояние. Участие кадыровцев в боевых действиях на Донбассе, присвоение Рамзану Кадырову звания «героя ЛНР», закрытые гробы, которые идут потоком в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию – все говорит о том, что понимать ситуацию на Кавказе важно.

В распоряжение «Реальной Газеты» попала внутренняя документация российских военных и спецслужб по этому вопросу.

Александр Белокобыльский, РГ

Коротко об источнике. Группа украинских хактивистов взломала телефон российского офицера, принимавшего участие в боевых действиях РФ на территории Украины. Среди фото обнаружилось большое количество (более 2000) снимков документов о ситуации на Северном Кавказе. Эти фото распечаток и с экрана компьютера делались, как можно предположить, для параллельной отправки вышестоящим органам по параллельным каналам. Материала настолько много, что вероятность его подделки практически исключена.

Что мы получили и почему это важно

Что мы получили? Среди этих документов – суточные сводки о ситуации в зоне ответственности ОГВ(с), Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, отчеты о проведении спецопераций, об обнаруженных тайниках с оружием и прочими припасами, о радиоперехватах (да-да, группы партизан по-прежнему действуют в горах), об изъятии оружия и боеприпасов, о массовых мероприятиях, о задержаниях за публикации в соцсетях и многое другое. Документы охватывают период до апреля 2021 года.

Почему это важно? Распространено мнение, что глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров – чуть ли не всесильный и полновластный хозяин региона. И он чуть ли держит в кулаке Кремль (на что якобы указывают космические дотации Чечне из федерального бюджета).

После знакомства с документами о деятельности ОГВ(с) картина меняется радикально. На деле хозяевами Северного Кавказа оказываются российские военные и спецслужбы. Отдельные подразделения, которые иногда называют «личной гвардией Кадырова», на деле входят в ОГВ(с) и подчиняются ее командованию, а именно – директору Росгвардии Виктору Золотову, входящему в самый ближний круг президента РФ Путина.

Войска же, которые входят, как считается, в «личную гвардию Рамзана Кадырова», на деле – часть той самой Объединенной группировки войск (сил). То есть, с точки зрения сторонников независимости Республики Ичкерия, – оккупационных сил. И принимают участие в карательных операциях. Ровно так же, как они выступают оккупантами на Донбассе (включая, напомним, обстрел мечети в Северодонецке Луганской области).

Кроме того, эти документы свидетельствуют, что борьба с российским присутствием на Северном Кавказе продолжалась – в том числе, вооруженная. Кроме того, эти документы свидетельствуют, что борьба с российским присутствием на Северном Кавказе продолжалась – в том числе, вооруженная. Вторая Чеченская война закончилась в 2000 году, режим контртеррористической операции отменен в 2009-м, однако партизанская война горцев против РФ продолжалась и на момент создания документов – весна 2021.

В этом свете массовое использование солдат-срочников и контрактников из северокавказских республик в боевых действиях на территории Украины выглядит как сознательное уничтожение потенциальных участников протестного движения и борьбы за независимость этих субъектов федерации.

И, наконец, все указывает на то, что РФ вынуждена держать серьезную группировку войск на Северном Кавказе (ситуация там вряд ли кардинально поменялась). В случае же ослабления этой группировки, например, отправкой личного состава для боевых действий в Украине, Кавказ неминуемо полыхнет.

Действительно ли речь идет об исламском терроризме, как это трактуют ФСБ и российское «правосудие», мы судить не беремся. Ибо верить на слово спецслужбам РФ и ее «правоохранительным органам» невозможно в свете десятков сфабрикованных уголовных дел и преследования инакомыслящих.

Крах империи начнется с Кавказа

– В целом согласен с выводами, – говорит заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. – Если анализировать ситуацию более комплексно, стоит оценивать также фактор экономического контроля Чечни кланом Кадырова, а также его личную роль в путинской концепции удержания Северного Кавказа под контролем. Однако то, что поражение России в войне против Украины откроет кавказский фронт и именно он станет одним из главных в крушении империи – это 100%.

Северный Кавказ был и остается Ахиллесовой пятой Российской Империи, которая вынуждена тратить серьезные ресурсы и усилия для поддержания лояльности местного населения, добавляет директор украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

– Несмотря на кажущийся контроль над протестными настроениями местного населения и оппозиционных групп, окончательно сопротивление подавить не удалось. Если опираться на сообщения оппозиционных телеграмм-каналов в Чечне, становится понятным, что существуют два главных столпа, на которых держится марионеточный режим Кадырова – насилие и деньги. По мере того, как денег в центре будет меньше, а трупов кадыровцев больше, основы режима рано или поздно будут разрушаться. Пока империя покупает лояльность северокавказцев обещаниями быстрого карьерного роста, социальными благами и легитимным разрешением на грабеж, но ситуация уже радикально меняется – растущее количество отказников, дезертиров из этого региона свидетельствуют о начале переосмысления своего места на этой войне.

Да, пока, оккупационным режимам на Северном Кавказе удается контролировать ситуацию, но что будет завтра, когда империя потерпит поражение? Возобновление освободительной борьбы на Северном Кавказе запустит сценарий гражданской войны в самой России и станет триггером ее распада.

И, как в старом анекдоте, «ну, а теперь слайды».

Протестные настроения, «свобода слова» и аресты за посты в соцсетях

08.04.2021: «Вероятна активизация деятельности инициативных групп по организации несанкционированных митингов и сходов граждан, на фоне нерешенных социально-бытовых вопросов, недовольства работой органов власти». В качестве возможных мест проведения протестов называются шесть городов и восемь районов Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской республики, Республики Северная Осетия – Алания и Карачаево-Черкесской республики.

03.12.2020: в Кабардино-Балкарии по подозрению в покушении на территориальную целостность РФ задержан местный житель, у которого обнаружена экстремистская литература.

10.12.2020: В Ингушетии – одиночный пикет с лозунгом «Свободу старейшинам! Свободу патриотам!»

08.04.2021: «Установлен житель (поселка. – РГ) Винсовхозный Хасавюртского района Республики Дагестан, разместивший на своей странице в социальной сети текстовый материал в виде комментариев с призывами к экстремистской деятельности».

05.04.2021: замредактора дагестанского издания «Черновик» организовал серию одиночных пикетов в защиту журналиста, которого обвиняют по ст. 205.5 (организация террористической деятельности) и ст. 205.1 (содействие террористической деятельности). Журналиста задержали в июне 2019, с того времени это не первые выступления в его защиту с лозунгами «Прекратите аресты без доказательств».

09.04.2021: житель Чеченской республики в соцсети «Одноклассники» «в публичном доступе разместил экстремистский материал, а именно песню Тимура Муцураева под названием «Они ушли» (продолжительностью 7 мин.35 секунд…)»

Тайники с боеприпасами и объекты под угрозой

01.12.2020: радиоэлектронная разведка перехватила в КВ и УКВ диапазонах 309 фрагментов радиограмм, определено 12 мест, откуда велись передачи. Представляющих интерес радиограмм – 1. Мониторинг радиоэфира ведется ежедневный, часто перехваты относят к не представляющим интерес, но в этот день повезло.

11.12.2020: двойной теракт у здания районного отдела ФСБ в Карачаево-Черкессии. Сначала – дистанционный подрыв взрывного устройства, затем мужчина совершил самоподрыв.

08.04.2021: «Предположительная давность тайника – 5 лет». То есть закладка произведена ориентировочно в 2016 году. Не так уж давно.

09.04.2021: «Давность боеприпасов – более 5 лет, ранее в радиусе 1 км обнаружено: база – 5 (2017-2018 года), блиндаж – 3 (2017-2018 года), стоянка – 1 (2019 года)».

10.04.2021: по оценкам российских силовиков, под угрозой могут оказаться «объекты учетно-заградительной системы (т.е. блокпосты. – РГ) и пункты дислокаций подразделений силовых ведомств, малочисленные наряды, одиночные сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие».

Участники войны в Сирии могут вернуться

Чуть ли не каждый день в сводках силовиков РФ на Северном Кавказе новые участники (и участницы) боевых действий в САР – Сирийской Арабской Республике, которые воевали либо воюют против правительственных войск. Как утверждается в документах, на стороне «Исламского государства» (ранее известного как «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ).

Силовики и на Северном Кавказе

Представление о количестве военных, полицейских, спецназа, Росгвардии и прочих силовиков, которых РФ держит на Северном Кавказе в боевой готовности, тоже полезно иметь. На каждый день в ОГВ(с) пишутся такие разнарядки, как приведена ниже на 28 ноября 2020 года.

Здесь описаны запланированные действия поисковых групп, групп прикрытия, устройство засад, установка блокпостов и перемещения патрулей. Не все аббревиатуры будут понятны рядовому читателю, но даже без этого понимания ясен масштаб ежедневных задач, которые ставит командование перед группировкой войск (сил).

Резервы на случай резкого изменения обстановки, например, 30 ноября 2020 – более 800 человек.

И это число изо дня в день меняется не сильно. На 4 апреля 2021, скажем, у МВД было 600 человек спецназа в резерве.

Сегодня в российских новостях тему Кавказа затмила так называемая «специальная военная операция» на территории Украины. Однако реалии никуда не делись. в кавказских республиках по-прежнему приходится держать значительную группировку войск, чтобы удерживать крышку на этом бурлящем котле. Отправляя в то же время отдельные соединения с Северного Кавказа на территорию Украины.

И большой вопрос, не ошибутся ли кремлевские стратеги в расчете собственных сил на Северном Кавказе, как они переоценили себя, планируя захватить Украину за три дня?

Скриншоты см. в оригинале статьи

https://realgazeta.com.ua/kavkaz-pylaet-25-08/