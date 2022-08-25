Турецкая позиция по уйгурам ясна. Или нет?

Турция имеет этнические, религиозные и культурные связи с тюрками-уйгурами, и ее позиция по этому вопросу ясна, искренна и нравственна, заявил в среду спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. Об этом сообщили многие турецкие медиа-ресурсы, но что характерно, почти все они гораздо больше рассказали об удачном сотрудничестве между Турцией и Китаем.

Шентоп провел видеоконференцию с Ли Чжаньшу, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. На встрече Шентоп отметил, что Китайская Народная Республика занимает особое место в рамках Инициативы «Новая Азия».

Он заявил, что они хотят еще больше укрепить двусторонние отношения путем установления регулярного диалога между парламентами и увеличения взаимных визитов, и добавил: "Нам необходимо сделать нашу двустороннюю торговлю с Китаем более сбалансированной и устойчивой структурой. Мы хотим, чтобы инвестиции Китая в Турцию увеличивать."

"Мы верим, что возможен новый и справедливый мир, где торжествует международное право, где установлены мир и справедливость, а процветание является всеобъемлющим для всех стран и народов. Для того, чтобы отношения между двумя странами шли дальше, мы должны работать над взаимным развитием парламентских отношений", - сказал Шентоп, подчеркнув, что сотрудничество в проектах, осуществляемых в различных областях, добавит глубины экономическим отношениям.

В ходе встречи Шентоп подчеркнул, что уйгурский вопрос важен для Турции.

«У нас есть этнические, религиозные и культурные связи с турками-уйгурами. Позиция Турции в этом вопросе ясна, искренна и нравственна. У нас не может быть понимания инструментализации наших родственных сообществ, проживающих на территории других стран, для вмешательства во внутренние дела этих стран. Мы рассматриваем этих людей как мост между их странами и нашей страной, как возможность для развития сотрудничества и отношений, и мы продолжаем нашу политику в этом направлении. Желаем нашим соотечественникам жить в мире, спокойствии и достатке в стране, в которой они живут, в атмосфере, где они имеют права и свободы на основе прав человека, и вносить вклад в страны, в которых они живут, как уважаемые граждане».

Итак, это все. Но можно ли это назвать "ясной позицией"? Увы, нет. Ибо ни слова о репрессиях против уйгуров мы так и не услышали, только общие слова, которые могли быть кстати, если бы речь шла о турках в Северной Македонии например, или даже турках в Греции. Но нет, как раз в случае с Грецией Анкара периодически заявляет об ущемлении прав турецкого меньшинства. А вот с Китаем... Возможно Турция снова надеется, что благодаря тесным экономическим связям с Пекином и закрытым переговорам она сможет утихомирить левиафана коммунистического государства, и тем самым улучшить жизнь уйгуров.

Хочется верить именно в это, потому что мысль о том, что Анкаре просто наплевать на уйгуров... это слишком. Но как-бы то ни было, опыт прошлых лет показывает, что Китай будет решать уйгурский вопрос, как он считает нужным, без оглядки на пожелания Анкары. И единственный действительно эффективный способ надавить на Китай это лишить его всех экономических выгод от сотрудничества с мусульманскими странами. К сожалению, об этой позиции речи пока быть не может.