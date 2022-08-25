Афганские беженцы в ОАЭ протестуют против неопределенности

Афганские беженцы в лагере в Объединенных Арабских Эмиратах устроили акцию протеста против неопределенности и задержек их постоянного переселения в США и другие третьи страны.
Десятки тысяч афганцев живут во временных убежищах в Эмиратах с августа прошлого года, когда талибы взяли под контроль Кабул после вывода американских войск из Афганистана.
На видео, размещенных в социальных сетях в понедельник и вторник, сотни беженцев, в том числе десятки женщин и детей, маршируют в Эмиратском гуманитарном городке (EHC) в Абу-Даби, держа транспаранты и скандируя лозунги. На одном плакате говорилось, что психическое здоровье женщин находится под угрозой, в то время как другой призывал «прекратить один год неопределенности в EHC».
Беженцы скандировали «мы хотим справедливости» и «интикаал [перевод] в Америку», призывая к срочному изменению их неурегулированного статуса. Предыдущие протесты в феврале вызвали визит представителя Госдепартамента США, который заявил, что к августу 2022 года все находящиеся там афганцы будут переселены.
За последний год более 10 000 афганских беженцев были переведены из учреждения EHC в США, но с тех пор процесс переселения тысяч других, временно проживающих в Эмиратах, застопорился.
Несколько мужчин и детей связали себя руки и надели повязки на лица с надписью «Свобода», в явном осуждении условий жизни в лагерях ОАЭ.
«Почти год мы находимся здесь под стражей, а лагерь похож на современную тюрьму. Никому не разрешается выходить на улицу, они не знают, когда нас поселят на постоянное жительство в какую-либо страну», — сказал журналистам один из эвакуированных афганцев.
В понедельник коалиция добровольческих групп #АфганЭвак, лоббирующая правительство США от имени афганских беженцев, принесла извинения перемещенным лицам в ЕКГ, но поставила под сомнение эффективность протестов.
«Нам очень жаль, что вы так долго были там с такой неопределенностью», — говорится в сообщении в Twitter. «Вы будете переселены. Вас не отправят обратно в Афганистан.
«Протест не поможет в вашей ситуации, а только усложнит обработку», — добавил он.
Коалиция признала чувства демонстрантов, но заявила, что «условия в EHC намного лучше, чем в большинстве лагерей беженцев по всему миру, и вы даже близко не приблизились к среднему опыту пребывания».
Другими словами, коалиция почти прямо заявила протестующим, что они еще не видели по настоящему "тюремные условия", и ждут они не так уж долго, а если будут возникать, то ничем хорошим для них это не закончится.
Официальный представитель Эмиратов сказал, что Абу-Даби работал с посольством США над переселением афганцев в Америку и другие страны, но процесс переселения занял больше времени, чем хотелось бы.
Между тем представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон «неутомим» в своих усилиях по выявлению тех, кто имеет право на переселение в США, а также сотрудничает с ОАЭ и другими странами в изучении «вариантов переселения» для тех, кто не имеет права переехать в США. .
ОАЭ стали ключевым посредником в Афганистане с тех пор, как год назад Талибан взял власть в стране, соперничая с региональным соседом Катаром.
Абу-Даби восстановил личные связи с сетью Хаккани, могущественной фракцией в движении «Талибан», которая с сентября 2021 года превратилась в создателя королей в Кабуле.
В мае, после нескольких месяцев переговоров между талибами, Катаром и Турцией об управлении аэропортами Афганистана, ОАЭ стали предпочтительным партнером для сделки.