Президент Йемена приказал сепаратистам прекратить боевые действия

Глава Совета президентского руководства Йемена Рашад аль-Алими приказал поддерживаемым ОАЭ сепаратистам прекратить военные действия на юге страны.

Уведомление, направленное главе Южного переходного совета и члену совета Айдарусу аль-Зубайди в понедельник и увиденное Reuters, является попыткой Аль-Алими вмешаться и остановить кампанию ЮПС против соперничающих группировок внутри правительственный зонтик, включая партию Ислах.

Аль-Алими сказал, что все военные операции должны быть прекращены до тех пор, пока не будет полностью реализована передислокация войск на юге Йемена, предусмотренная соглашением о разделении власти от 2019 года.

Разногласия внутри совета обнажают его ненадежный характер, члены которого часто идеологически противостоят друг другу и объединены только оппозицией проиранским хуситам и поддержкой военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

ЮПС недавно добился успехов против Ислаха в богатой ресурсами южной провинции Шабва и заявил во вторник, что начал «антитеррористическую» операцию в соседней с Шабвой провинции Абьян.

Операция призвана «очистить [Абьян] от террористических организаций», включая «Аль-Каиду», а также обеспечить безопасность временной столицы Йемена Адена и других южных провинций.

В этом году «Аль-Каида» совершила несколько нападений на юге Йемена, в частности, на солдат.

ЮПС постепенно одерживает верх в Шабве, где ранее доминировал Ислах.

После вторжения хуситов в провинцию в конце 2020 года ЮПС и другие сторонники ОАЭ обвинили Ислах в том, что он позволил хуситам продвинуться вперед, и они были вынуждены ждать, пока поддерживаемая ОАЭ "Бригада гигантов" оттеснит хуситов.

Смещение в декабре губернатора Мухаммеда Салеха бин Адио, поддерживающего Ислам, также укрепило влияние сил, поддерживающих ОАЭ.

ЮПС и правительственные силы и раньше воевали на юге Йемена, особенно в 2018 и 2019 годах.

Напомним, что в апреле этого года Совет президентского руководства сформированный под эгидой Саудовской Аравии, принял на себя полномочия бывшего президента Абдур-Рабба Мансура Хади, в то время как Саудовская Аравия стремится укрепить альянс против хуситов на фоне интенсивного международного давления с целью прекращения войны.