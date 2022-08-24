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Пакистанские военные будут охранять порядок на Кубке мира в Катаре

24 августа в 15:00 Якуб Хаджич 0

Кабинет министров Пакистана одобрил проект соглашения, которое позволяет правительству предоставить войска для обеспечения безопасности на чемпионате мира по футболу в Катаре в конце этого года.

Резюме с изложением соглашения, которое должно быть подписано между Дохой и Исламабадом, было одобрено кабинетом в понедельник, сообщила информационному агентству Reuters министр информации Пакистана Мариюм Аурангзеб в преддверии визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Катар, который начался во вторник.

В сводке кабинета министров говорится, что Катар запросил помощь в обеспечении безопасности чемпионата мира, который стартует 20 ноября, и что пакистанские военные предложили подписать соглашение между двумя государствами для этой цели.

«Соглашение направлено на определение обязательств двух сторон, конкретных специализаций и количества сотрудников службы безопасности, которые Пакистан направит для участия в операциях по обеспечению безопасности», — говорится в кратком изложении.

В сводке не содержались какие-либо подробности соглашения, например, сколько персонала могло быть отправлено.

В июле министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна направит в Катар 3250 сотрудников службы безопасности на чемпионат мира, добавив, что Анкара также подготовила катарских силовиков.

Ранее в этом году НАТО подтвердило, что также будет обеспечивать безопасность во время мероприятия .

«В рамках тесного сотрудничества между Катаром и НАТО Североатлантический альянс окажет поддержку аспектам безопасности чемпионата мира по футболу», — говорится в заявлении.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило в июне, что Сеул направит в Катар пятерых полицейских, специализирующихся на борьбе с терроризмом, и передаст «ноу-хау» в области правоохранительных органов, таких как безопасность, навыки ближнего боя, методы задержания и поддержание общественного порядка, в катарскую военную полицию до октября».

 
Автор: Якуб Хаджич
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