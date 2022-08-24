В Чечне замучили до смерти администратора оппозиционного телеграм-канала 1ADAT

"Мы не можем позволить себе говорить что-то, мы должны говорить, что мы знаем. Здесь его похитили, посадили в эту машину, вот эти люди, они здесь проехали, они въехали в эти ворота и здесь связь оборвалась. Мы должны восстановить эту картину и мы всю эту картину восстановили, мы собрали всю информацию. Но, к сожалению, это не помогло", — сказала Ольга Садовская

После интервью Садовской телеграм-канал 1ADAT выпустил заявление, в котором раскрыл подробности убийства Тепсуркаева. Представители движения сообщили, что давно получили данные о его гибели, но до последнего надеялись, что это неправда.

6 сентября 2020 года чеченские кадыровские силовики похитили Салмана Тепсуркаева и вывезли его из Геленджика в Чечню. На следующий день после похищения в сети появилось видео, где Тепсуркаева заставили истязать себя перед видеокамерой. В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о его похищении.

По данным соратников, Тепсуркаева убили 15 сентября 2020 года на военном полигоне в селении Джалка, родовом селе депутата Госдумы Адама Делимханова. «Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его», — сообщает канал 1ADAT.