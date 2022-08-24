В Чечне замучили до смерти администратора оппозиционного телеграм-канала 1ADAT

В Чечне был зверски убит модератор оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщила юрист «Команды против пыток» Ольга Садовская в ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой».
«Есть дело, в котором мы не спасли человека. Его убили. Дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом по правам человека. Мы знаем, что он погиб», — сказала Садовская в интервью. По ее словам, после похищения Тепсуркаева «Команда против пыток» пыталась «выцарапать» его и собрать доказательства.
"Мы не можем позволить себе говорить что-то, мы должны говорить, что мы знаем. Здесь его похитили, посадили в эту машину, вот эти люди, они здесь проехали, они въехали в эти ворота и здесь связь оборвалась. Мы должны восстановить эту картину и мы всю эту картину восстановили, мы собрали всю информацию. Но, к сожалению, это не помогло", — сказала Ольга Садовская
После интервью Садовской телеграм-канал 1ADAT выпустил заявление, в котором раскрыл подробности убийства Тепсуркаева. Представители движения сообщили, что давно получили данные о его гибели, но до последнего надеялись, что это неправда.
6 сентября 2020 года чеченские кадыровские силовики похитили Салмана Тепсуркаева и вывезли его из Геленджика в Чечню. На следующий день после похищения в сети появилось видео, где Тепсуркаева заставили истязать себя перед видеокамерой. В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о его похищении.
По данным соратников, Тепсуркаева убили 15 сентября 2020 года на военном полигоне в селении Джалка, родовом селе депутата Госдумы Адама Делимханова. «Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его», — сообщает канал 1ADAT.
"Салмана в течении недели пытали, унижали и в конце ужасающим способом убили, но и этого мерзким кадыровским преступникам было мало. Они отдали тело родственникам и сказали им «закопать его как собаку». Тело Салмана захоронили в безымянной могиле." - пишут соратники.
Напомним, что движение «Адат» — одно из самых заметных оппозиционных движений Чечни. Оно наиболее известно по телеграм-каналу 1ADAT, на который на данный момент подписаны более 40 тысяч пользователей. Движение существует с 2020 года, оно рассказывает в том числе о нарушениях прав человека в Чечне.
Создателем и одним из руководителей «Адата» является Ибрагим Янгулбаев. В январе 2022 года кадыровцы похитили в Нижнем Новгороде мать активиста Зарему Мусаеву. Позже против нее возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому, и с тех пор она находится в СИЗО в Грозном.
Мы приносим свои соболезнования родственникам и соратникам Салмана. Инна лиЛляхи ва инна иляйхи раджиюн.