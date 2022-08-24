Эрдоган потребовал вернуть Крым Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз повторил четкую позицию Турции по вопросу аннексированного Крыма - Крым должен быть возвращен Украине.

Об этом Эрдоган сказал на втором саммите "Крымской платформы", который проходит в режиме онлайн.

"Мы считаем захват Крыма незаконным, неконституционным. Это наша принципиальная позиция с точки зрения морального и юридического. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это важно для всего региона и для мировой системы безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, крымские татары являются украинскими гражданами и в их интересах должен развиваться Крым. Он добавил, что "Крымская платформа" имеет чрезвычайную важность, и "крымские татары, претерпевшие большие страдания за свою историю, борются за мирную жизнь на своей родине".

"В этом процессе Турция и дальше поддерживает украинское правительство и крымских татар", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины".

Второй саммит «Крымской платформы», который в этом году проходит в онлайн-формате из-за полномасштабного вторжения России в Украину, стартовал вчера.

Из соображений безопасности украинские власти не обнародовали предварительно точный список его участников.

При этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что «саммит этого года положительно удивит как количеством участников, так и глобальной географией и уровнем представленности».

Участники международного саммита также призвали Россию освободить арестованного крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла (по документам – Джелялова). Об этом говорится в совместном заявлении участников «Крымской платформы».