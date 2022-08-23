Вучич заявил про "кавказский след" в Косово

Президент Сербии Александр Вучич 21 августа сделал ряд заявлений касательно Косово. В основном речь шла о компромиссном решении относительно спора между Приштиной и Белградом по поводу номерных знаков и документов. Вучич опять сообщил, что косовские сербы живут в страхе, но пообещал, что "колонн с беженцами не будет".

Впрочем, из всего сказанного Вучичем наибольший интерес для нас представляет внезапный "кавказский след". По словам сербского президента, он владеет информацией о том, что до эскалации напряженности между Сербией и Косово 31 июля в Косово находилась группа чеченцев и черкесов, являющихся противниками режима чеченского лидера Рамзана Кадырова.

По его словам, их задачей было следить за ситуацией на севере Косово и вербовать потенциальных солдат для боевых действий в Украине.

«Документально подтверждена позиция группы, в которую входили Ахмед Русланович Бахаев, Идриз Арзасанов, Х.А. и М.А., лица, связанные с Джабулатом Сулеймановым и Ахмедом Закаевым, известными противниками Рамзана Кадырова», - сказал Вучич.

Президент Сербии сообщил, что 3 августа эти люди встретились с гражданином Турции Д.И.Х. в Зубин-Потоке, на севере Косово.

«Они интересовались готовностью сербов противостоять властям в Приштине, собирали информацию для других иностранных разведок для нейтрализации вооруженных групп сербов на севере Косово», — сказал Вучич.

Упомянутые Вучичем чеченские оппозиционеры Ахмед Закаев и Джамбулат Сулейманов уже отвергли причастность к действиям в Косово некой "группы чеченцев и черкесов".

В частности, премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев сказал Кавказ.Реалии, что он "вообще не в курсе, о чем идет речь".

Об этом же заявил глава базирующегося в Европе чеченского Комитета государственной основы "Толам" Джамбулат Сулейманов. "Думаю, это провокация со стороны Сербии, союзницы России", – предположил Сулейманов.