Турецкое правительство поставило бронемашины для ВСУ

Мы сообщали недавно о том, что украинской армии были переданы 50 бронеавтомобилей Kirpi турецкого производства. А вот сейчас появилась любопытная подробность - техника передана не частной компанией-производителем ВМС, а самим турецким правительством. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на источники в турецком правительстве.

По словам чиновника, поставка автомобилей Kirpi стала результатом правительственного соглашения, а не соглашения между Украиной и компанией BMC, производящей Kirpi.

"Согласно контракту, Министерство национальной обороны Турции доставило в Украину начальную партию из 50 Kirpi. Будут и дальнейшие поставки", - сообщил источник в правительстве.

Представитель BMC подтвердил поставку и структуру контракта.

"Это соглашение никак не касается нашей компании. Правительство в Анкаре поставило партию Kirpi, которая была на его военном хранении", — сказал представитель BMC.

Этот факт любопытен, потому что в случае с поставками беспилотников Bayraktar наоборот, часто делается акцент на том, что Киев договаривается с частной компанией Baykar, а не с правительством Турции. Таким образом официальная Анкара пытается избежать какого-либо втягивания в украинский конфликт, в то же время негласно помогая Украине. Прямые же поставки от министерства обороны это безусловно другой уровень.

К слову, если Анкара поставит еще обещанные 150 машин, так что их общее число станет равным 200, Турция выйдет на второе место среди всех стран, передавших ВСУ свою технику. Больше пока что лишь Польша передала своих танков.