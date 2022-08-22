Палестинские рабочие в Израиле бастуют из-за требования открыть банковские счета

Десятки тысяч палестинцев, работающих в Израиле, в воскресенье устроили однодневную забастовку в знак протеста против решения выплачивать зарплату на банковские счета, а не наличными.

Новый метод оплаты был согласован между палестинскими и израильскими властями, которые заявили, что ищут более эффективный и безопасный способ выплаты заработной платы, но рабочие опасаются, что скрытые платежи и новые налоги сократят их заработную плату.

Около 200 000 палестинцев каждый день приезжают в Израиль или в еврейские поселения, построенные на оккупированной палестинской земле, в поисках работы, зарабатывая в среднем более чем в два раза больше, чем те, кто работает в палестинских государственных органах и на предприятиях.

У большинства рабочих нет банковских счетов, и учет их заработной платы создаст новый источник дохода для испытывающей финансовые затруднения Палестинской администрации (ПА), а также принесет непредвиденную прибыль в виде платы за обслуживание для палестинских банков.

Согласно договоренности, заработная плата будет выплачиваться еженедельно, а банковские сборы будут установлены в размере 1 доллара США за перевод, по словам ряда рабочих, которые говорили с Reuters .

Министр труда Палестины Насри Абу Джейш заявил, что новое соглашение направлено на защиту прав трудящихся и что вводить новые налоги не планируется.

Представитель министерства обороны Израиля заявил, что эта мера позволит провести период корректировки до тех пор, пока она не вступит в полную силу 1 января.

«Это укрепит палестинскую экономику», — сказал чиновник. «Это будет иметь много положительных эффектов, таких как обеспечение выплаты пенсий рабочим их израильскими работодателями и сокращение черных денег».

ПА, которая имеет ограниченную автономию на оккупированном Израилем Западном берегу, отвечает за примерно 150 000 рабочих мест в государственном секторе на Западном берегу и в осажденном секторе Газа. Ее бюджет на 2021 год составлял 330 миллионов долларов, и он в значительной степени зависит от иностранных доноров.

43-летний Мохаммад Хасиб, работающий на алюминиевом заводе в Израиле, сказал, что он и тысячи других протестовали против решения, которое, по его словам, было принято без учета мнения рабочих.

«Они решили, не посоветовавшись с профсоюзом. Либо рабочий соглашается, либо теряет разрешение на работу», — сказал Хасиб.

Бассим аль-Вахейди, 55-летний строитель, сказал, что помимо потери денег из-за банковских сборов и налогов, есть опасения по поводу других отчислений.

«Мы отказываемся от перевода нашей зарплаты в банки Палестинской автономии, потому что мы боимся будущего, и существует кризис доверия», — сказал Вахейди.

Представители рабочих заявили, что если решение не будет отменено, они усилит свой протест и могут объявить бессрочную забастовку.