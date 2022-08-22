Бумеранг террора настиг его идеологов

Убийство Дарьи Дугиной и покушение на убийство ее отца Александра Дугина в минувшую субботу - громкая новость мирового масштаба. Важна она и для мусульман.

Но для начала хотим пояснить, почему мы пишем не про "дочь Александра Дугина", а про Дарью Дугина и ее отца. Ведь в первом случае может сложиться впечатление, что Дарью Дугину убили за то, что она дочь своего отца, что конечно было бы варварством. Однако в данном случае это не так - убитая сама была активным политическим деятелем, пропагандистом агрессивной политики Кремля и его связным в разных международных проектах и т.д. Ну а то, что они действовали в связке с отцом, говорит о том, что это была своего рода семейная политическая фирма или, если угодно, династия.

Но это была династия идеологов международного русского терроризма, поэтому не надо удивляться тому, что то, к чему они призывали - террору, убийствам, войне, настигло в конце концов и их. И это касается не только отца Дарьи Дугиной, обосновывавшего войны против мусульман Сирии или против Украины, но и ее самой, призывавшей проводить трибуналы над украинскими военнослужащими и отдавать их на расправы их врагам.

Что же касается Александра Дугина, то те, кто не знают, какое отношение он имел к делам Исламского мира, пусть вобьют слово "Дугин" в раздел поиска вверху нашего сайта и почитают наши многочисленные материалы по этой теме.

Дугин это сознательный и последовательный враг суннитских исламских проектов и сил и единственное, о чем в этой связи надо сказать отдельно, это про разговоры о том, что он де был другом Турции и Азербайджана и наоборот врагом армянских националистов, часть которых откровенно радуются его смерти.

Дугин очень активно и очень давно пытался втянуть Турцию в т.н. Евразийский блок вместе с Россией, Китаем и Ираном, добиваясь того, чтобы она отказалась от т.н. неоосманского проекта, входящего в столкновение с их интересами. То же он пытался делать и с Азербайджаном, инструментом чего был выбран Карабахский вопрос, учитывая его первоочередное значение для него. Тем более, после того, как в Армении произошла Бархатная революция, Кремль, закрыв глаза на возвращение Азербайджаном большей части Карабаха, решил таким образом одним выстрелом убить двух зайцев - и добиться расположения Баку, и показать отбившемуся от рук Еревану, что без своего хозяина он на что не способен.

Об игре Кремля в Карабахе мы писали не раз, но даже не касаясь этого, можно сказать следующее. Если Дугин в отличие от большинства российских имперцев хотя бы не был лоббистом великоармянской политики, то конкретно это ему можно зачесть в плюс. Но на этом его плюсы для мусульман и заканчиваются, потому что во всем остальном он вел враждебную мусульманам политику.

Тем не менее, надо подчеркнуть, что политические разногласия сами по себе не повод одобрять применение против оппонентов насилия. Однако проблема в том, что бумеранг этого насилия был запущен самими российскими агрессивными идеологами и деятелями. И теперь он вернулся к ним.