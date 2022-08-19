Турция и Украина между Севрским и Лозаннским миром

Визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во Львов в центре мировой и региональной политики на этой неделе. И это понятно, так как вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем они обсуждали проблемы, затрагивающие десятки, а то и сотни миллионов людей во множестве стран.

В частности, именно такими являются проблемы обеспечения беспрепятственных поставок украинского продовольствия по морю, без которых десятки миллионов людей в странах Ближнего Востока и Северной Африки могут стать жертвами голода. Или не менее злободневная проблема безопасности Запорожской АЭС, находящейся в зоне боевых действий, без обеспечения безопасности которой жертвами радиационного заражения могут стать уже десятки миллионов людей на европейском континенте.

Но разумеется, не мог быть обойден и вопрос перспектив завершения российско-украинской войны в принципе. Тут турецкий президент проявил свойственную ему маневренность - с одной стороны, заверил Украину в поддержке ее независимости и территориальной целостности, с другой, выразил надежду на то, что "война в конечном итоге закончится за столом переговоров".

Спору нет, войны в новейшей истории обычно заканчиваются переговорами и миром. Но какими, вот в чем вопрос. И тому, что это отнюдь не безразлично, учит новейшая история самой Турции.

Например, заключенный в 1920 году Севрский договор тоже был призван подвести черту под кровопролитнейшей войной. И с этой точки зрения, турки, которых она измотала как мало кого, должны были быть ему рады. Но этого, как мы знаем, не произошло. Напротив, турецкие патриоты во главе с Мустафой Кемалем (да, тогда он выступал как патриот, а что делал после прихода к власти это уже другая история) восстали против османской власти, подписавшей этот договор и продолжили войну против внешних врагов до тех пор, пока в 1923 году не был заключен другой, Лозаннский договор, уже устроивший их.

"Зачем же было воевать еще три года, чтобы все равно заключить мирный договор?", - вопрос, который может у кого-то возникнуть. И ответом на него являются две карты, изображенные на фото выше. Верхняя - того, как должна была выглядеть Турция в случае соблюдения Севрского договора, и нижняя - того, как она выглядит сейчас благодаря его непризнанию турецкими патриотами, которые еще три года воевали за то, чтобы заключить мир, но на приемлемых для себя условиях.

Так вот, возвращаясь к вопросу о стремлении Турции способствовать заключению мира между Россией и Украиной, надо сказать, что тот мир, на который Россия согласилась бы сейчас, для Украины неизбежно стал бы аналогом Севрского. Со всеми вытекающими не только для нее как для страны, но и для взаимоотношений между ее властью и ее патриотами, которые такой мир не примут.

Корректно было бы Турции, самой отвергшей для себя такой мир, предлагать его Украине? Риторический вопрос. Украинские же общество и власть, судя по всему, в любом случае собираются бороться до тех пор, пока не добудут мир на приемлемых для них условиях.