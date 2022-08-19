Турция поучаствует в восстановлении Украины

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении Украины. Подписание состоялось в рамках прошедших во Львове переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает издание Крым. Реалии со ссылкой на пресс-службау украинского президента.

"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Александр Кубраков.

В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень с Киевом.

В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты, говорится в сообщении.

Переговоры Зеленского и Эрдогана прошли во дворце Потоцких во Львове. После двухсторонних переговоров президенты Украины и Турции встретились с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Эта встреча длилась 40 минут. Стороны обсудили продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и военное сотрудничество.