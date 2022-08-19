Турция не стремится к свержению Башара Асада - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция не добивается смещения сирийского диктатора Башара Асада.

«У нас нет такого вопроса, победить Асада или нет», — сказал он журналистам, сопровождавшим его в поездке в Украину.

«Все шаги, которые мы предприняли с россиянами на севере Сирии и на востоке и западе от Евфрата, — это борьба с терроризмом».

После недели спекуляций о возможной нормализации отношений с режимом сирийского тирана Эрдоган заявил, что Турции необходимо будет предпринять «более высокие шаги» в отношениях с Дамаском, чтобы положить конец «играм», которые ведутся в регионе.

Он добавил, что Турция не может полностью разорвать дипломатические отношения с сирийским правительством.

"Вы должны признать, что вы не можете прервать политический диалог и дипломатию между государствами", — сказал он. "Такие диалоги должны быть всегда. "

Президент Турции сказал также, что он также хотел бы работать с Тегераном в Сирии, но не может, потому что «у Ирана другие планы, как мы их видим».

В течение нескольких недель Эрдоган предупреждал о скором начале турецкой военной операции, которая призвана изгнать боевиков РПК из районов вокруг сирийских Таль-Рифаата и Манбиджа. В пятницу он еще раз подчеркнул, что Анкара готова перейти в наступление.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и сказал ему, что группировки РПК получают ресурсы от режима Асада за счет продажи нефти Дамаску.

«Источником денег является режим», — сказал Эрдоган. «Мы больше не хотим откладывать этот вопрос. Мы не засматриваемся на сирийские территории. Сирийский народ — наши братья».

В то время как прекращение огня при посредничестве Турции и России с 2019 года в значительной степени удерживает линии фронта на месте, мирные переговоры под эгидой ООН, посвященные разработке новой конституции, зашли в тупик.

Эрдоган сказал, что надеется, что новая конституция будет разработана как можно скорее и потребности сирийского народа будут удовлетворены.

«Мы принимаем четыре миллиона сирийских беженцев не для того, чтобы постоянно находиться в состоянии войны с режимом, — сказал он. «Мы принимаем их из-за наших связей с сирийским народом, особенно из-за религии. Мы надеемся, что отныне этот процесс будет полезен для всех».

В общем, уже давно ни у кого нет иллюзий на счет турецкой помощи сирийской революции, которая сама скорее мертва, чем жива. В очередной раз Эрдоган отступает после громких и решительных слов.

Но не будем к нему слишком требовательны. На Анкару растет внутреннее давление с требованиями наладить отношения с Дамаском. Призывы турецкой оппозиции к примирению между Турцией и режимом усиливаются с каждым днем, поскольку общественность становится все более враждебной по отношению к почти четырем миллионам сирийских беженцев в стране.