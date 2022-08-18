В калмыцкой ИК-2 "не нашли" фактов притеснения мусульман

В исправительную колонию № 2 в Калмыкии, где подозреваемые в нападении на сотрудников, один из которых погиб, заявили о жестоких пытках, приехали заместитель председателя Духовного управления мусульман Калмыкии Раджаб Зияутдинов и омбудсмен республики Валерий Чуб. Как сообщают Кавказ.Реалии, оба чиновника заявили, что не обнаружили фактов притеснения заключенных мусульман и препятствий к исполнению ими религиозных обязанностей.

"Многие [заключенные] выступили и сказали: никто ничего не запрещает. Каждый, у кого есть желание, может свободно совершать обряды, молиться", - говорит Зияутдинов. С ним соглашается Чуб, заявивший, что в колонии не чинится препятствий к "проведению молебнов".

В ночь с пятого на шестое августа двое заключенных колонии №2 Калмыкии напали на сотрудников исправительного учреждения – один работник колонии умер на месте, семь человек получили ранения. В нападении подозревают выходцев из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова.

Мать Атимагомедова рассказала изданию Кавказ.Реалии, что в колонии к нему "придирались ко всему, несколько раз забирали его намазные коврики и просто выкидывали". Его брат добавил, что Атимагомедов жаловался на попытки пресечь исполнение религиозных обрядов. Мусульманам, по его словам, не давали совершать коллективный намаз, а во время одиночной молитвы стояли сзади и провоцировали на агрессию.

По данным правозащитного проекта Gulagu.net, после нападения на сотрудников колонии всем заключенным мусульманам колонии стали угрожать расправой, пообещав им "последнюю остановку".

Атимагомедов и Курамагомедов заявили, что подверглись жестоким пыткам. "Он избит, запытан, на него выливали кипяток прямо из чайника, он весь в ожогах", – рассказала адвокат Атимагомедова Аза Алиева. По словам адвоката Курамагомедова Снежаны Мунтян, на нем имеются "жуткие порезы, синяки, ссадины по всему телу", следы на запястьях от наручников "прямо до мяса", черные круги вокруг глаз, обширный ожог на животе от обливания кипятком. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в декабре 2019 г. следственный комитет отчитался о раскрытии "исламистской террористической ячейки" в ИК-2. По версии силовиков, ее в в середине 2013 года создал дагестанец Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия. После освобождения в 2015 году он объявил себя амиром незаконного вооруженного формирования "Кизлярский сектор", действовавшего в Дагестане, и вскоре был убит. В ячейку якобы вошли более 100 заключенных, уголовные дела возбуждены против более 40 человек, многим уже вынесены обвинительные приговоры.



Что же касается рапорта Зиятдинова и Чуба, то вряд ли хоть один человек, хотя бы немного слышавший о российской тюремной системе, способен поверить в результаты их расследования. А вы поверили?