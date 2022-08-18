Россия и Палестина: военное сотрудничество?

В Министерстве обороны России заявили о готовности развивать военное сотрудничество с Палестиной. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры с командующим силами нацбезопасности Палестинской национальной администрации генерал-майором Нидалем Абу Духаном. Встреча прошла 16 августа на Московской конференции международной безопасности.

Стороны обсудили вопросы по двухстороннему военному сотрудничеству, ситуацию в Палестине, а также в регионе в целом. Фомин заявил, что РФ настроена на развитие всего комплекса взаимоотношений.

В Минобороны России отметили, что встреча прошла "в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию".

Эти заявления вызвали уже настоящую бурю в определенных кругах, в первую очередь среди украинских и российских оппозиционных сионофилов. Как же, вот вам прямое доказательство, Россия и Палестина в военном союзе, Израиль точно будет за нас.

Но если говорить по существу... ничего кроме самых общих слов о сотрудничестве между РФ и ПА мы не услышали. В тот день Фомин кстати встречался еще с представителями Судана, Бурунди и других стран, там звучали точно такие же слова.

Сионофилы, кричащие о том, как Россия поддерживает "палестинских террористов", упускают из виду, что начиная с 90-х годов финансированием и обучением палестинских сил нацбезопасности занимались как раз США (и другие страны, например Италия). Ненавистник Палестины Дональд Трамп, обрезавший все финансирование палестинским структурам, тем не менее оставил финансирование ее силовиков. Причина просто - эти силовики охраняют Израиль от палестинских же боевиков.



Если и возможно какое-то сотрудничество между Россией и Палестиной, то лишь в отношении этих самых сил нацбезопасности, потому что другой армии у Палестины нет (Газу и ХАМАС мы не берем сейчас во внимание). О том, что палестинские курсанты обучались в военных училищах РФ (как и других стран), было известно давно, и никогда это не вызывало каких-то официальных протестов со стороны Израиля.



Зато эти ни к чему не обязывающие заявления лягут куда надо - арабский мир будет считать Россию союзницей Палестины, а Украины союзницей Израиля. И ничего, что ряд арабских стран сейчас уже сотрудничает с Израилем активнее Украины, а помощь России палестинцам ограничивается декларациями.