Турция и Израиль восстанавливают дипломатические отношения

18 августа в 15:00
Якуб Хаджич
Турция и Израиль договорились восстановить полные дипломатические отношения и вернут послов в страны друг друга после постепенного улучшения отношений.
Объявление об этом прозвучало в среду, вслед за разговором между премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это произошло через четыре года после того, как две страны выслали послов из-за убийства 60 палестинцев израильскими войсками во время протестов на границе с Газой против открытия посольства США в Иерусалиме.
«Принято решение еще раз поднять уровень отношений между двумя странами до уровня полных дипломатических отношений и вернуть послов и генеральных консулов», — говорится в сообщении аппарата Лапида.
«Модернизация отношений будет способствовать углублению связей между двумя народами, расширению экономических, торговых и культурных связей, а также укреплению региональной стабильности», — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам в Анкаре, что назначение послов является «одним из шагов по нормализации отношений». «Такой позитивный шаг исходил от Израиля, и в результате этих усилий, как и усилий Турции, мы также решили назначить посла в Израиле, в Тель-Авиве», — сказал он.
Чавушоглу добавил, что этот шаг не означает, что Турция откажется от палестинского дела.
«Мы всегда говорили, что будем продолжать защищать права Палестины, Иерусалима и Газы. Важно, чтобы наши сообщения были переданы на уровне послов в Тель-Авиве», — сказал он.
Оттепель в отношениях наступает после более чем 10-летней напряженности. Потеплению отношений способствовал визит в Турцию президента Израиля Исаака Герцога в марте, за которым последовали визиты обоих министров иностранных дел.
Аналитики говорят, что в потеплении свою роль сыграли экономические факторы и факторы безопасности.
«Через год здесь, в Турции, пройдут президентские выборы. Но при инфляции более 70 процентов Анкара хочет привлечь инвестиции из стран региона. Есть проблемы с безопасностью и в Сирии, и в Восточном Средиземноморье. Турция рассматривает Израиль как сильного игрока, а для Израиля Турция рассматривается как уравновешивающая сила в регионе, которому угрожает Иран».
Но даже при полном восстановлении дипломатических отношений палестинский вопрос, вероятно, останется «спорным разногласием» между двумя странами.
Добавим, что обе страны в последнее время предпринимают усилия, чтобы улучшить отношения с соседями. Так Израиль нормализовал отношения с Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Марокко.
В 2020 году Турция также начала кампанию по восстановлению связей с соперниками, в том числе с Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией. Усилия с Каиром пока не принесли особого прогресса, но официальные лица заявили, что работа по нормализации с Эр-Риядом и Абу-Даби идет хорошо.
Ну а у нас остается единственный вопрос - а что это тогда было? К чему вообще нужны были эти демарши с разрывом дипломатических отношений, если Турция сегодня восстанавливает отношения с Израилем, не добившись вообще никаких уступок от Тель-Авива?