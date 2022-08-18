Турция и Израиль восстанавливают дипломатические отношения

Чавушоглу добавил, что этот шаг не означает, что Турция откажется от палестинского дела.

«Мы всегда говорили, что будем продолжать защищать права Палестины, Иерусалима и Газы. Важно, чтобы наши сообщения были переданы на уровне послов в Тель-Авиве», — сказал он.

Оттепель в отношениях наступает после более чем 10-летней напряженности. Потеплению отношений способствовал визит в Турцию президента Израиля Исаака Герцога в марте, за которым последовали визиты обоих министров иностранных дел.

Аналитики говорят, что в потеплении свою роль сыграли экономические факторы и факторы безопасности.

«Через год здесь, в Турции, пройдут президентские выборы. Но при инфляции более 70 процентов Анкара хочет привлечь инвестиции из стран региона. Есть проблемы с безопасностью и в Сирии, и в Восточном Средиземноморье. Турция рассматривает Израиль как сильного игрока, а для Израиля Турция рассматривается как уравновешивающая сила в регионе, которому угрожает Иран».

Но даже при полном восстановлении дипломатических отношений палестинский вопрос, вероятно, останется «спорным разногласием» между двумя странами.

Добавим, что обе страны в последнее время предпринимают усилия, чтобы улучшить отношения с соседями. Так Израиль нормализовал отношения с Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Марокко.

В 2020 году Турция также начала кампанию по восстановлению связей с соперниками, в том числе с Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией. Усилия с Каиром пока не принесли особого прогресса, но официальные лица заявили, что работа по нормализации с Эр-Риядом и Абу-Даби идет хорошо.

Ну а у нас остается единственный вопрос - а что это тогда было? К чему вообще нужны были эти демарши с разрывом дипломатических отношений, если Турция сегодня восстанавливает отношения с Израилем, не добившись вообще никаких уступок от Тель-Авива?