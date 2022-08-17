Турция нанесла удар по силам Башара Асада

По меньшей мере трое солдат сирийского режима погибли и шестеро получили ранения в результате налета турецкой авиации на военные посты в пригороде Алеппо, сообщает асадитское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Вооруженные силы режима отреагировали на нападение во вторник и "причинили материальные и человеческие потери на некоторых позициях турецкой армии и боевиков протурецкой оппозиции", сказал чиновник, не сообщая никаких подробностей.

«Любое нападение на военный аванпост, находящийся в ведении наших вооруженных сил, будет встречено прямым и немедленным ответом на всех фронтах», — говорится в заявлении SANA.

Сообщается, что турецкий удар случился недалеко от города Кобани, удерживаемого Сирийскими демократическими силами (СДС). Именно там происходят ночные столкновения между группировкой и турецкими силами.

СДС в основном состоит из ополченцев YPG (Отряды народной самообороны), которых Турция считает сирийским отделением Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция, США и Европейский союз признали РПК террористической группировкой.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за военными действиями, заявила, что в результате турецкого рейда погибли 17 человек, добавив, что не сразу было ясно, все ли они были сирийскими солдатами. Также сообщается, что восемь человек получили ранения.

Информационное агентство Hawar News, которое базируется в контролируемых СДС районах на севере Сирии, сообщило, что 16 солдат режима были убиты, в то время как другое информационное агентство, North Press Agency, сообщило, что 22 солдата были убиты.

В ходе другого инцидента силы РПК также ночью нанесли удар по территории Турции, убив одного солдата недалеко от города Биреджик в приграничной провинции Шанлыурфа, сообщило министерство обороны Турции.