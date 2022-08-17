Махмуд Аббас со словами о холокосте вызвал скандал в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил «отвращение» к высказываниям главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, в которых, по словам немецкого лидера, принижается значение холокоста. Сам Израиль обвинил Аббаса в «чудовищной лжи».

«Для нас, немцев, в частности, любая релятивизация исключительности Холокоста невыносима и неприемлема», — написал Шольц в среду в Твиттере. «Меня возмущают возмутительные высказывания президента Палестины Махмуда Аббаса».

Во время визита в Берлин во вторник Аббас обвинил Израиль в совершении «50 холокостов» в ответ на вопрос о предстоящей 50-й годовщине нападения палестинских боевиков на израильскую сборную на Олимпиаде в Мюнхене.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид также осудил комментарии как «позор».

«Махмуд Аббас обвиняет Израиль в совершении «50 холокостов», стоя на немецкой земле, — это не только моральный позор, но и чудовищная ложь», — написал Лапид в Twitter.

«История никогда его не простит».

Стоя рядом с Шольцем, Аббас упомянул серию исторических инцидентов, в которых палестинцы были убиты израильтянами во время войны 1948 года, сопровождавшей создание государства Израиль, и в последующие годы.

Массовое перемещение палестинцев с 1947 по 1949 год, известное как Накба, включало насильственное перемещение около 750 000 коренных палестинцев из их деревень и домов. Сотни тысяч палестинцев до сих пор не могут вернуться на земли своих предков.

«С 1947 года по сегодняшний день Израиль совершил 50 массовых убийств в палестинских деревнях и городах, в Дейр-Ясине, Тантуре, Кафр-Касиме и многих других, 50 массовых убийств, 50 холокостов», — сказал Аббас.

Министерство иностранных дел Палестины заявило, что комментарии Лапида были направлены на то, чтобы отвлечь внимание от преступлений Израиля.

В заявлении министерства говорится, что "оккупирующая держава не удовлетворена совершением этих преступлений на ежедневной и постоянной основе, но также не терпит и отвергает любые разговоры или заявления, которые напоминают израильтянам и международному сообществу о многих преступлениях, совершенных Израилем".

Отметим, что Аббас безусловно прав технически, когда пытается сказать, что холокост евреев в годы Второй мировой войны ничуть не оправдывает военные преступления Израиля. Для убитых палестинцев гибель евреев от рук нацистов это такой же холокост.

Но в то же время, надо понимать, что дипломатия требует взвешенных выражений, а Германия не самое лучшее место для разговора о холокосте с обвинениями в адрес израильтян. Тут надо быть очень аккуратными.