Украина и Сирия неразрывно связаны - глава "Белых касок"

Международное сообщество, которое решительно выступило против атак России на Украину, также должно высказаться против действий Москвы в Сирии, заявил глава волонтерской группы «Белые каски» Райед аль-Салех.

В беседе с Daily Sabah Аль-Салех сказал, что сирийский политический ландшафт и новые события на северо-западе Сирии тесно связаны с войной России против Украины, включая политические пересечения и сходство влиятельных игроков.

«Война России с Украиной явно изменила карту международных отношений. Это стало ясно, когда сирийское дело снова оказалось в центре внимания. Однако международное внимание, которое достигло Сирии, ограничивалось лишь сравнением между российской войной в Украине и российской военной интервенцией в Сирии».

Аль-Салех раскритиковал международное сообщество за то, что оно заботится только сравнением российской войны против украинцев с войной против сирийцев.

«Международное сообщество говорило только о стратегической ошибке молчания о российских преступлениях и нарушениях в Сирии, не выступая за прекращение той же тактики в Сирии», — сказал он.

Аль-Салех подчеркнул, что молчание и непринятие каких-либо серьезных мер позволило России начать трансграничные атаки.

«Ситуация в Сирии стала ареной конфликта, маневрирования и давления на влиятельных игроков как в сирийском кризисе, так и в войне России с Украиной. Российское военное и экономическое истощение в Украине может открыть двери для России, чтобы искать новый баланс сил в Сирии».

«Хотя Сирия и Украина различаются в зависимости от контекста, они всегда неразрывно связаны», — подчеркнул он, указав, что эту связь нельзя игнорировать.

Он добавил, что недавняя военная эскалация и нападения России в Джиср-эш-Шугуре, к западу от Идлиба, в июле являются частью политики Москвы, направленной на поддержку режима Башара Асада в убийстве сирийцев.

«Эта недавняя резня произошла после периода относительного спокойствия в северо-западных районах Сирии в течение последних трех месяцев. Возможно, это можно объяснить только как политический месседж России миру о ее способности в любой момент перевернуть стол и снова перетасовать карты в Сирии, в очередной раз сформировав гуманитарное давление, затрагивающее регион и европейский континент» – подчеркнул Салех.

«Эта политика является конкретным свидетельством того, что Россия никогда не будет частью мирного процесса и не сможет быть стороной, обеспечивающей безопасность сирийцев. То, что Россия делает на местах, полностью противоречит тому, что она говорит в СМИ», — сказал аль-Салех.

Заявив, что президент России Владимир Путин нарушает международное право и гуманитарные ценности, аль-Салех предупредил, что, если Москва не будет привлечена к ответственности, это может спровоцировать новое вторжение России.

Аль-Салех также упомянул о присутствии террористических группировок в Сирии и сказал, что режим время от времени вступает в союз с такими группировками.

«Сирийский режим не одинок в убийстве сирийцев, их перемещении и разрушении их городов. С самого начала восстания режим заключил союзы с ополченцами, заставив их вести жестокие репрессии против мирного движения. Это дало зеленый свет террористическим партиям и позволило им проникнуть в Сирию».

Добавив, что «Белые каски» задокументировали десятки терактов, аль-Салех сказал, что между режимом и его лояльными террористическими формированиями существует тесная координация.

«Это так или иначе доказывает, что эти террористические группы и ополченцы, дислоцированные в некоторых частях сирийской территории, принадлежат сирийскому режиму и реализуют планы режима».