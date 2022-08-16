Израильские военные признались в убийстве пяти палестинских детей

Израильские военные подтвердили, что Израиль несет ответственность за гибель пяти палестинских детей, убитых в последний день недавней бомбардировки осажденного сектора Газа.

Несколько представителей министерства обороны сообщили израильской газете "Гаарец", что армейское расследование атаки на кладбище в Фаллудже 7 ​​августа показало, что в этом виноват Израиль.

Ранее израильская армия обвиняла в гибели людей «Исламский джихад». Якобы они стали жертвами ракеты, которая рухнула в Газе, не долетев до Израиля.

Двоюродные братья Джамиль Ниджм (4 года), Джамиль Ихаб Ниджм (13 лет), Хамед Хайдар Хамед Ниджм (16 лет), и Мухаммед Салах Ниджм (16) лет, были убиты, когда сидели рядом с могилой своего деда на кладбище в северной части сектора Газа.

Друг мальчиков Назми Файез Абдултхади Абукарш (16 лет) также погиб.

Очевидец Мухаммад Сами рассказал журналистам, что мальчики часто посещали кладбище.

«Я наблюдал за мальчиками после того, как они купили что-то в продуктовом магазине, а затем пошли сидеть у могилы», — сказал Сами.

«Они приходят сюда посидеть каждый день. Каждый день. Это безопасная зона, они привыкли здесь находиться».

В течение трех дней израильские силы нанесли серию авиаударов по Газе, убив 49 человек, в том числе 17 детей, и ранив не менее 360 человек.

На прошлой неделе некоммерческий журнал +972 Magazine, в котором работают как палестинские так и израильские журналисты, сообщил, что бывшие израильские солдаты рассказали, что израильская армия санкционирует удары в Газе, зная, что мирные жители будут убиты, если их число считается достаточно низким.

В случае недавней бомбардировки Газы израильский новостной сайт Ynet процитировал армейских чиновников, заявивших, что соотношение между «некомбатантами» и убитыми комбатантами было «лучшим из всех операций».

Иными словами, израильские военные заранее рассчитывают убить палестинских детей, главное, чтобы число убитых улеглось в определенный лимит.