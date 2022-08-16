В Иране проходит соревнование БПЛА с участием России, Беларуси и Армении

В центральном Иране стартовал турнир военных беспилотников, в котором приняли участие Россия, Беларусь и Армения.

Государственное телевидение Ирана показало кадры с церемонии в понедельник в городе Кашан, где десятки представителей четырех стран собрались, чтобы открыть турнир, который судят члены всех делегаций.

Соревнования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Соколиная охота» 2022 года, являющиеся частью седьмой серии более широких ежегодных военных игр, запущенных Россией в 2015 году, были организованы аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в городе, где часто проводятся испытания беспилотников элитных сил.

Демонстрация беспилотников состоялась после нескольких месяцев заявлений США о том, что Россия планирует закупить у Ирана сотни беспилотников для использования в войне с Украиной, что Тегеран отрицает.

Американское издание CNN сообщило на прошлой неделе, что, по мнению США, российские официальные лица уже провели учебные занятия в Иране. Ранее CNN сообщал, что, по мнению США, российские официальные лица увидели демонстрацию нескольких иранских боевых беспилотников на аэродроме в Кашане.

Иран утверждает, что не будет делать ничего для эскалации войны в Украине, которую, по его словам, необходимо решить путем диалога, но он также не осудил Россию.

Россия также построила спутник для Ирана, который она успешно запустила в космос на прошлой неделе с базы в Казахстане. Это случилось на фоне опасений Запада, что спутник может быть использован Кремлем в войне в Украине.